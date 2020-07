Jetzt geht's los! Die 95 Landesliga-Testspiele auf einen Blick!

Details Donnerstag, 09. Juli 2020 18:36

Ab dem 1. Juli ist es wieder gestattet das Mannschafts-Training zu betreiben. Was doch ein erster Schritt in die richtige Richtung ist. Den nächsten Punkt den es nun unter Einhaltung der vorgeschriebenen Rahmenbedingungen zu absolvieren gilt ist die Aufbauphase bzw. gilt es die anstehenden Testpartien entsprechend zu nützen. Denn aufgrund der langen Pause sind die Vereine doch gut daran beraten, sich nach und nach an den "Wettkampf-Alltag" heranzutasten. Zumindest bis Ende August, wenn es wieder um Meisterschaftspunkte geht, wäre es für die Amateur-Teams angebracht, wieder "voll auf der Höhe" zu sein. 95 Aufbauspiele sind in der Landesliga schon einmal terminiert. Mit dem 10. bzw. 17. Juli geht es dann los. Hier in der Übersicht schon einmal alle Spiele, die bislang fixiert sind, in der Übersicht:

(Packende Zweikämpfe werden in der Landesliga auch diesmal wieder auf der Tagesordnung stehen)

Voitsberg: St. Anna/A. (17.7), Allerheiligen (24.7), Deutschlandsberg (28.7), Köflach (31.7), Gleisdorf (7.8), Bärnbach (14.8)

Mettersdorf: Straß (28.7), St. Peter/O. (31.7), Allerheiligen (7.8), Feldbach (14.8), Gamlitz (22.8)

Lafnitz Amateure: Pöllau (28.7), SpG Oberwart (4.8), Markt Allhau (15.8)

Wildon: Bad Gleichenberg (17.7), Gleisdorf (24.7), Flavia Solva (31.7), Groß St. Florian (14.8), Hitzendorf (18.8)

Gnas: Kirchberg (17.7), Klöch (24.7), Güssing (14.8), Mooskirchen (21.08)

Bruck/Mur: Gleisdorf (17.7), ESV Knittelfeld (24.7), Weiz (31.7), Mooskirchen (7.8), Trofaiach (11.8), Gratkorn (14.8)

Fürstenfeld: Heiligenkreuz/Bgld (17.7), Werndorf (24.7), SpG Oberwart (31.7), Bad Gleichenberg (7.8), Andritz (21.8)

Frauental: Eichkögl (17.7), Sturm Amateure (22.7), Köflach (24.7), Gleisdorf (28.7), Rein (31.7), Deutschlandsberg (7.8), Unterpremstätten (11.8), Murau (14.8)

Lebring: Krottendorf (17.7), Bad Gleichenberg (24.7), Sturm Amateure (28.7), Allerheiligen (31.7), Kalsdorf (7.8), Gralla (14.8), Flavia Solva (21.08)

Leoben: Deutschlandsberg (10.7), St. Lorenzen/Kn. (24.7), St. Peter/Fr. (31.7), Trofaiach (4.8), Frohnleiten (12.8)

Heiligenkreuz/W.: St. Anna/A. (10.7), Kalsdorf (14.7), St. Stefan/R. (17.7), Großklein (24.7), Gratkorn (28.7), Pachern (31.7), Weiz (7.8), Köflach (14.8), Straß (21.8)

Gamlitz: Ehrenhausen/W. (31.7), Rein (4.8), Rebenland (7.8), St. Peter/O. (11.8), Großklein (14.8), Mettersdorf (22.8)

St. Michael: Krieglach (10.7), Allerheiligen (17.7), Judenburg (25.7), Murau (31.7), Bad Mitterndorf (7.8), Judenburg (11.8), Trofaiach (14.8), Hinterberg (21.8)

Ilz: Stegersbach (14.7), Deutschlandsberg (17.7), Bad Gleichenberg (21.7), Kirchberg (24.7), Gleinstätten (31.7), Markt Allhau (7.8), Fehring (14.8), Eichkögl (21.8)

Rottenmann: Schladming (24.7), ESV Knittelfeld (31.7), Irdning (14.8), Bad Mitterndorf (21.8)

SC Liezen: Bad Ischl (17.7), Stadl-Paura (25.7), Irdning (1.8), Schladming (4.8), Kindberg-Mürzhofen (14.8), Judenburg (21.8)

