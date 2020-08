Unverhofft kommt oft: DSV Leoben präsentiert den neuen Trainer!

Details Donnerstag, 20. August 2020 13:38

Der DSV Leoben startet mit einem neuen Trainer in die am kommenden Wochenende beginnende Meisterschaft! Trainer Ivo Gölz, der am 8. Mai 2019 den DSV Leoben übernommen hatte, ist nun neuer sportlicher Leiter und Mitglied im Marketing-Team, an seine Stelle als Cheftrainer folgt der erst im Juli 2020 geholte, bisherige Individualtrainer, Markus Rebernegg BSc. Diese Umstellung wurde notwendig, da der 66-jährige Ivo Gölz aufgrund von gesundheitlichen Problemen (es stehen einige Untersuchungen an) nicht mehr seine – für die Entwicklung der Mannschaft notwendige – ganze Kraft am Fußballplatz einsetzen kann. Er wird aber in der neuen Funktion dem Verein erhalten bleiben und den Vorstand in Marketing- und Personalfragen entlasten, beraten und unterstützen.

Der 18-jährige Markus Rebernegg hat ab sofort das Sagen auf der Leobener Trainerbank.

Man braucht sich nicht weit hinaus zu lehnen, wenn man feststellt, dass ohne die Übernahme von Ivo Gölz, die Mannschaft wohl nur ganz schwer in der Liga geblieben wäre. Er ist als Problemlöser in der 23. Runde der Saison 2018/19 gekommen, der DSV Leoben war nach einem 0:2 gegen Mettersdorf mit zwei Punkten Rückstand auf Liezen und Pöllau Stockletzter. Ihm ist es gelungen das Selbstvertrauen der Spieler zu heben und die nötigen Punkte zum Klassenerhalt zu erobern: In den 23 Runden vor seiner Übernahme schaffte der DSV Leoben 19 Punkte, in seinen sieben Spielen als Cheftrainer gelangen Ivo Gölz 12 Punkte! Das reichte um Pöllau und Liezen zu überholen, nach dem Rückzug von Bad Radkersburg konnte man ohne Relegation in der Landesliga verbleiben. Auch in der coronabedingt, abgebrochenen Vorjahrssaison startete Gölz mit seiner Mannschaft recht vielversprechend: Nach sieben Runden war der DSV Leoben an der dritten Stelle, das obwohl Woche für Woche zahlreiche Spieler fehlten. Erst im Meisterschaftsfinish kam der Einbruch, letztlich überwinterte der DSV Leoben am zehnten Tabellenplatz.

Der neue Mann an der Linie ist der erst 28-jährige Markus Rebernegg. Erst im Juli zum DSV Leoben gestoßen, kümmert er sich vor allem um die gesamtheitliche, körperliche Fitneß der Spieler, analysiert anhand von Videobesprechungen das Potential seiner Spieler. Er setzt auf neue Methoden, das kommt bei der Mannschaft sehr gut an. Rebernigg hat trotz seines jungen Alters bereits Trainererfahrungen sammeln können: Seine Stationen: Feldkirchen 2012-2015 (vom Jugendtrainer bis zum Co-Trainer), GAK 2015-2018 (Co-Trainer GAK II, Co-Trainer GAK I – Interimstrainer beim GAK I – er war beim 2:2 des DSV Leoben 2017 auf der GAK-Trainerbank!), Austria Lustenau 2018-2019 (Sparten- und Cotrainer unter Gernot Plassenegger), Saison 2019/20 Trainer beim TSV Pöllau (2. Platz mit 31 Punkten in der Oberliga Süd Ost).

