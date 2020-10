Wieder im Geschäft: Ilz mit dem Befreiungsschlag gegen St. Michael!

Details Freitag, 09. Oktober 2020 23:33

Am 8. Spieltag treffen in der Landesliga der Ilzer Sportverein und der ESV Hitthaller St. Michael aufeinander. Und dabei können die Oststeirer endlich ihren Unlauf beenden. Sechs Niederlagen am Stück setzt es zuletzt für die Ilzer. Jetzt aber kommt es zum langersehnten Befreiungsschlag. Auch den Tabellenanschluss können die Ostermann-Mannen mit diesem deutlich Dreier weitgehendst wieder herstellen. St. Michael bleibt auch im fünften Auswärtsspiel sieglos. Aber diesemal war man sehr weit weg von einem Punktezuwachs. In der Tabelle rangiert man nun nur mehr einen Platz vor den Ilzern

(Jan Niklas Ostermann, hier noch im Sturm-Dress, markierte für die Ilzer gegen St. Michael, einen lupenreinen Hattrick)

Man begegnet einander auf Augenhöhe

Seit nunmehr sechs Spielen laufen die Ilzer einem Punktegewinn hinterher. Gegen St. Michael soll das nun endlich wieder klappen mit einem Erfolgserlebnis. Aber in der ersten Hälfte deutet noch nicht vieles darauf hin, dass die Ilzer diese Unserie beenden können. Die Susic-Truppe, seit fünf Spielen rennt man einem Sieg hinterher, ist zwar nicht übermäßig mit Selbstvertrauen ausgestattet. Trotzdem schafft man es, sich die besseren Spielanteile zu krallen. Aber einmal mehr bewerkstelligt man es nicht, die spielerische Überlegenheit in einen Torerfolg umzumünzen. Einmal fehlhlen nur Zentimeter, als Tschabuschnig nur Aluminium trifft. Auf der Gegenseite lässt Christoph Gruber die Chance auf einen Treffer verstreichen. So kommt es dann auch, dass es mit dem 0:0 in die Halbzeitpause geht.

Die Ilzer lassen nun Ball und Gegner laufen

Im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu vier Verwarnungen, fabriziert der Platzherr dann Nägel mit Köpfen. Bereits in der 54. Minute kommt es zum 1:0: Lucas Friedl spielt einen Ball optimal zur Mitte, Jan Niklas Ostermann bricht den Bann und markiert das 1:0. Jetzt geht die Party erst richtig los bzw. haben die Gäste nun nachfolgend nichts mehr zu vermelden. 66. Minute: Diesmal ist Matthias Walter der Assistgeber, der Abnehmer bleibt der selbe - neuer Spielstand: 2:0. Wenn schon denn schon, in der 72. Minute folgt nach einem Elfmeter das 3:0. Der Torschütze ist zum dritten Mal der 21-jährige Jan Niklas Ostermann. St. Michael ist zu diesem Zeitpunkt schon im Begleitschutz unterwegs. In der 87. Minute folgt noch das 4:0: Kevin Hacker, der nach einer eineinhalbjährigen Pause aushilft, trifft zum deutlichen 4:0-Spielendstand. In der nächsten Runde gastieren die Ilzer am Samstag, 17. Oktober um 15:00 Uhr in Fürstenfeld. St. Michael besitzt zur selben Zeit das Heimrecht gegen Lafnitz II.

ILZER SV - ESV ST. MICHAEL 4:0 (0:0)

Sportarena, 200 Zuseher, SR: Paier / Hirtl / Grinschgl

Torfolge: 1:0 (54. Ostermann), 2:0 (66. Ostermann), 3:0 (72. Ostermann/Elfer), 4:0 (87. Hacker)

Stimme zum Spiel:

Karl-Heinz Salchinger, Sektionsleiter Ilz:

"Nach unserer Unserie ist der Stein riesengroß, der uns mit diesem Heimsieg vom Herzen gefallen ist. In der ersten Hälfte ist uns noch das nötige Glück zur Seite gestanden. Aber nach dem Seitenwechsel war dann alles fest in Ilzer Hand. Neben unserem Dreifach-Torschützen, gilt es auch noch Kevin Hacker hervorzuheben, der uns erfolgreich ausgeholfen hat."

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo