In der Erfolgsspur: Rottenmann versteht es auch Heiligenkreuz zu biegen!

Am 8. Spieltag treffen in der Landesliga der SV fisatec Rottenmann und der TUS Teschl Heiligenkreuz/Waasen aufeinander. Und dabei setzen die Paltentaler ihre Erfolgsserie fort. Steht man doch nunmehr seit vier Spielen unbesiegt da. Demnach ist der Zimmermann-Truppe auch im Herbst-Restprogramm noch so einiges zum zutrauen. Die Stiefingtaler sind noch weit weg von jeglicher Konstanz. So setzt es nach einem Sieg zuletzt gegen Lebring, jetzt wieder die unplanmäßige Leermeldung in Rottenmann.

(Dominic Pürcher sorgt Sekunden vor dem Pauspfiff mit einem Elfmeter für die Rottenmanner Führung)

Das Spiel war 20 Minuten unterbrochen

Die Rottenmanner waren in den letzten drei Partien unbesiegt geblieben. Demnach hat man es auch auf der Agenda stehen, diesen Erfolgslauf nun gegen Heiligenkreuz zu verlängern. Das Spiel beginnt dann gleich mit einer Schrecksekunde. Nach einem Kopfball verletzt sich der Rottenmanner Michael Distinger an der Hand. Was eine 20-minütige Unterbrechung, der Notarzt war sofort zur Stelle, mit sich bringt. An dieser Stelle: Alles Gute an den 24-jährigen Fußballbegeisterten! Nachdem das Spiel dann fortgesetzt wird, sind es vorerst die Hausherren, die die Nase vorne haben. Benjamin Zeiselberger findet in der 38. Minute die Topchance auf die Führung vor. Er trifft aber zum Entsetzen der Paltentaler Daumendrücker nur die Torstange. Demnach geht es mit dem 0:0 in die Halbzeitpause. Möchte man glauben, denn in der Nachspielzeit gibt es nach einem Stoiser-Foul, Elfmeter für Rottenmann. Dominic Pürcher lässt sich nicht lange bitten - Pausenstand: 1:0.

Das Heiligenkreuzer Aufbäumen kommt zu spät

Im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es nur zu drei Verwarnungen, darf man dann damit rechnen, dass auch Heiligenkreuz aktiver in das Spiel eingreifen wird. Was auch der Fall sein sollte. So sieht man auf Seiten der Rottenmanner auch das Befürfnis gegeben, "vorsichtshalber" ein zweites Tor draufzulegen. Dieses Vorhaben kann man auch in die Tat umsetzen, als Damjan Poposki in der 52. Minute für das 2:0 Sorge trägt. Jetzt war Gefahr im Verzug bei den Grubisic-Schützlingen. Von nun auf jetzt gelingt es auch, das Spieltempo entsprechend zu erhöhen. In der 61. Minute trifft Sebastian Mann nur Aluminium, kurze Zeit später aber kommt es zum 2:1. Paul Jury kann sich dabei in der 69. Minute in die Schützenliste eintragen. Jetzt wollen es die Stiefingtaler wissen bzw. gilt es versäumtes aufzuholen. Was aber, auch aufgrund eines starken Rottenmanner Torhüters, nicht mehr gelingen sollte - Spielendstand: 2:1.In der nächsten Runde gastiert Rottenmann am Samstag, 17. Oktober um 15:30 Uhr in Wildon. Heiligenkreuz besitzt bereits am Tag davor mit der Startzeit um 19:00 Uhr das Heimrecht gegen Gamlitz.

SV ROTTENMANN - TUS HEILIGENKREUZ/W. 2:1 (1:0)

Paltenstadion, 250 Zuseher, SR: Vonic / Doleschall / Stüber

Torfolge: 1:0 (45. Pürcher/Elfer), 2:0 (52. Poposki), 2:1 (69. Jury)

Stimme zum Spiel:

Alfred Wieser, Co-Trainer Rottenmann:

"In der ersten Stunde haben wir den Gegner mit unserem Offensivspiel überrumpelt. Dann aber ist Heiligenkreuz immer stärker geworden bzw. wurden wir in der Schlussviertelstunde ordentlich in die Defensive gedrückt. Mit vereinten Kräften ist es uns aber gelungen, diesen Heimsieg festzuhalten."

