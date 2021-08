Sieben Stück ausgefasst: Lafnitz II spielt mit Gamlitz Katz & Maus

Details Freitag, 06. August 2021 23:22

Am 2. Spieltag traf in der Landesliga der SV Licht Loidl Lafnitz II auf den FC RB Weinland Gamlitz. Und dabei gelang es dem Platzherrn bereits in den Anfangsminuten für klare Fronten zu sorgen. Das Runde lief wie am Schnürchen, dem Gegner wurde in keinster Weise Zeit zum verschnaufen gewährt. Damit zeigten die jungen Lafnitzer einmal mehr stark. Wenn mann dann noch einen Bürger in der Hinterhand hat, umso besser. Die Gamlitzer zeigten sich zwar hochmotiviert, aber das Spiel war praktisch nach 13 Minuten, mit dem Bürger-Hattrick, gelaufen.

Bürger-Dreierpack in 13 Minuten

Die Gamlitzer, ohnehin als krasser Außenseiter gestartet, werden von den lauf und spielfreudigen Lafnitzern völlig an die Wand gespielt. Nach nur 13 gespielten Minuten leuchtet bereits ein 3:0 von der Anzeigetafel. Der Bundesligaerprobte Patrick Bürger netzt gleich dreimal ein und sorgt so für einen rekordverdächtigen Hattrick. Die Begegnung ist gerade einmal eine Minute alt, da steht es bereits 1:0. Bürger ist es, dem seine Größe zugute kommt. Aus fünf Metern markiert er per Kopf die rasche Lafnitzer Führung. Was dazuführt, dass der Angriffsrecke gleich zwei Stück draufpackt. In der 8. und 13. Minute hat er erneut Grund zum Jubel. Damit sind die Felle für die bedauernswerten Gamitzer früh schon davongeschwommen. In der ersten Hälfte kommt es noch zu einem weiteren Tor. 20. Minute: Nach Sulzer-Vorarbeit ist es Schriebl, der für das 4:0 verantwortlich zeichnet. Man muss der Almer-Truppe aber zubilligen, trotzdem alles versucht zu haben - Halbzeitstand: 4:0.

("Man of the match" gegen Gamlitz war Patrick Bürger, der innerhalb der ersten 13 Minuten gleich dreimal traf)

Gamlitz findet schweren Stand vor

Im zweiten Durchgang ändert sich nichts an der Spielcharakteristik. Die Gäste sind bemüht darum, Schadensbegrenzung zu betreiben. Was die Lafnitzer aber mit einem weiter druckvollen Angriffsspiel zu verhindern wissen. In der 69. Minute können sich die Guger-Schützlinge für den betriebenen Aufwand auch erneutr belohnen. Stefan Binder wird auf die Reise geschickt. Der dann alles richtig macht und zum 5:0 einnetzt. Nur vier Minuten später trägt sich der selbe Akteur mit dem 6:0 in die Schützenliste ein. Die Luft bei den Gamlitzern ist jetzt längst draußen. In der 91. Minute kommt es noch zum krönenden Lafnitzer Abschluss. Kölbl versenkt einen Elfmeter zum eindrucksvollen 7:0-Spielendstand. In der nächsten Runde gastiert Lafnitz II am Freitag, 13. August um 19:00 Uhr in Voitsberg. Gamlitz besitzt zur selben Zeit das Heimrecht gegen Heiligenkreuz.

SV LAFNITZ II - FC GAMLITZ 7:0 (4:0)

Torfolge: 1:0 (1. Bürger), 2:0 (8. Bürger), 3:0 (13. Bürger), 4:0 (20. Schriebl), 5:0 (69. Binder), 6:0 (73. Binder), 7:0 (91. Kölbl/Elfer)

Stimme zum Spiel:

Photocredit: Attila Farkas

by: Ligaportal/Roo

