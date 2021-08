Machtdemo: DSV Leoben ballert bei der Heimpremiere die Ilzer aus dem Stadion

Details Samstag, 07. August 2021 15:50

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der DSV Leoben und die Ilzer Sportvereinigung mit dem Endstand von 6:0. Über eine Stunde lang präsentierten sich die Ilzer von der hartnäckigen Seite. Dann aber kam es faustdick. DSV legte Tor um Tor vor, letztendlich wurde das halbe Dutzend voll gemacht.

Die Ilzer verkaufen sich teuer

In der ersten halben Stunde schaffen es die Ilzer alles verfügbare erfolgreich in die Waagschale zu werfen. Vor 1.000 Zusehern, die zusätzlich motivieren, gelingt es den Gästen die Null festzuhalten. Aber in der 31. Minute zappelt das Leder in den Maschen. Nach einem Eckball ist es Thomas Hirschhofer, der das "Hochofen-Ballett" per Kopf mit 1:0 in Führung bringt. Was zur Folge hat, dass nun bei der Jancker-Truppe doch nun vieles sehr einfacher vonstatten geht. Mit geradlinigen Angriffs-Fußball werden die Gäste permanent beschäftigt. Mit der knappen Eintore-Führung geht es in die Halbzeitpause.

(In den zweiten 45 Minuten kommt Leoben aus dem Jubel nicht mehr heraus - 5 Tore in 20 Minuten)

Leoben fungiert in einem Flow

Im zweiten Durchgang beginnt das Werkl der Hausherren dann mehr und mehr auf vier Zylindern zu laufen. Knapp eine Stunde lang gelingt es den Ostermann-Schützlingen noch, sich schadlos zu halten. Dann aber geht es Schlag auf Schlag. Innerhalb von nur zwanzig Minuten schlägt es gleich fünfmal im Ilzer Kasten ein. Lukas Skrivanek (63., 67.), sowie Oppong (69.), Sharifi (76.) und Hirschhofer mit seinem zweiten Tor (83.), lassen die Defensive der Oststeirer alt aussehen. Mit sehenswerten Spielaktionen kann Leoben so das halbe Dutzend voll machen. 6:0 ist dann. nach einer sehr einseitigen zweiten Spielhälfte, auch der Spielendstand.

Auch wenn die Aussagekraft der Tabelle noch begrenzt ist: DSV Leoben freut sich über einen Sprung im Klassement und mischt nach dem Sieg vorne mit in der Tabelle mit. Für Leoben steht der erste Saisonsieg, nachdem man davor in Lebring eine Niederlage einsammelte.

Auch wenn die Saison noch jung ist: Der Blick auf die Tabelle ist für Ilz wenig erfreulich. Nach der Niederlage rangiert der Gast im unteren Bereich.

(Über Unterbeschäftigung konnten die Ilzer, vor allem in der zweiten Hälfte, wahrlich nicht klagen)

Stimme zum Spiel:

Adi Preschern, Sportlicher Leiter Leoben:

"Ausschlaggebend war, dass wir diesmal bei den Standarts den nötigen Nachdruck an den Tag gelegt haben. Wir sind alle sehr froh darüber, dass das mit den ersten drei Punkten geklappt hat. Damit fällt etwas der Druck ab. Der Fokus gilt ab sofort der nächsten Aufgabe in Liezen."

Landesliga: DSV Leoben – Ilzer Sportvereinigung, 6:0 (1:0)

31 Thomas Hirschhofer 1:0

63 Lukas Skrivanek 2:0

67 Lukas Skrivanek 3:0

69 Samuel Oppong 4:0

76 Makhmadnaim Sharifi 5:0

83 Thomas Hirschhofer 6:0

