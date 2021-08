Remis beim Obersteirer-Derby: Starke Brucker punkten in Rottenmann

Details Freitag, 06. August 2021 22:23

Am 2. Spieltag traf in der Landesliga der SV fisatec Rottenmann auf den SC Stadtwerke Bruck/Mur. Und dabei hatten die Gäste über weite Strecken alles unter Kontrolle. Trotzdem kam es zu guter Letzt nicht zum ersten Saisondreier. Was daran lag, dass die Paltentaler bis zum Schlusspfiff kämpften wie die Löwen. Es war diesmal spielerisch betrachtet, nicht das Gelbe vom Ei auf Rottenmanner Seite. Aber mit einer hohen Einsatzbereitschaft gelang es, den spielfreudigen Bruckern einen Punkt abzuknöpfen.

Sebastian Paier bringt Bruck/Mur in Führung

Vom Start weg kennen die Brucker keine Scheu bzw. gelingt es die Paltentaler in der Defensive ordentlich zu beschäftigen. Bereits in der Anfangsphase muss SVR-Keeper Stiegler sein Können unter Beweis stellen. So kommt es, dass sich die Rottenmanner im eigenen Stadion auf das Kontern beschränken. Gerade als es den Anschein hat die Zimmermann-Truppe bekommt mehr Zugriff auf das Spiel, kommt es zum 0:1. Sebastian Paier ist es, der sich in der 25. Minute in die Schützenliste eintragen kann. Bingöl hat dann das 0:2 vor den Beinen, als Draghici, praktisch mit dem Halbzeitpfiff, zur ersten großen Rottenmanner Torgelegenheit gelangt.

(Torhüter Robin Stiegler war der stärkste Rottenmanner beim Heimderby gegen Bruck/Mur)

Rottenmann trifft in der Schlussphase

Im zweiten Durchgang erkennt der Gastgeber den Ernst der Lage. Jetzt muss eine Steigerung her, ansonsten steht man auch im zweiten Heimspiel punktelos dar. Die Begegnung wird nun beiderseits sehr intensiv geführt, in Summe zückt der Unparteiische gleich neunmal den gelben Karton. Die Hausherren sind nun in der Lage den Zrim-Schützlingen die Stirn zu bieten. Wenngleich Vorsicht geboten ist, denn die Brucker vermitteln den Eindruck, jederzeit nachlegen zu können. So kommt es, dass dem Platzherrn mehr und mehr die Zeit davonläuft. Aber in der 83. Minute kommt es doch zum Ausgleich. Damjan Poposki ist es, der den Rottenmannern zumindest den einen Zähler festhält - Spielendstand: 1:1. In der nächsten Runde gastiert Rottenmann am Freitag, 13. August um 19:00 Uhr in Mettersdorf. Bruck/Mur besitzt zur selben Zeit das Heimrecht gegen Fürstenfeld.

SV ROTTENMANN - SC BRUCK/MUR 1:1 (0:1)

Torfolge: 0:1 (25. Paier), 1:1 (83. Poposki)

Stimme zum Spiel:

Josef Seiser, sportlicher Leiter Rottenmann:

"In Summe betrachtet geht die Punkteteilung schon in Ordnung. In der ersten Halbzeit waren die Brucker am Drücker. Dann aber ist es uns gelungen, besser in das Spiel zu finden."

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo

