Ein geschocktes St. Michael: Die Ilzer treffen in der 92. Minute zum Ausgleich

Das Landesliga-Spiel zwischen der Ilzer Sportvereinigung und dem ESV St. Michael endete 1:1. Damit heißt es für beide Teams auch nach dem dritten Spieltag weiter warten auf den ersten Sieg. Vor allem die Gäste waren es, die den drei Punkten sehr nahe waren. Aber in der 92. Minute traf St. Mchael das Damoklesschwert in Form eines Strafstoßes. In Summe betracht erscheint die Punkteteilung aber leistungsgerecht.

Wenig Regsamkeit in der ersten Hälfte

Anfangs sind es die Obersteirer die zu einer vielversprechenden Möglichkeit gelangen. Aber man setzt die Topchance auf die rasche Führung in den Sand. Nachfolgend gelangen auch die Hausherren besser in das Spiel. Ohne aber vorerst in der Offensive für Aufsehen zu sorgen. So kommt es, dass die Partie geprägt ist von etlichen Zweikämpfen. Beide Mannschaften haben es auf der Agenda stehen, den ersten Saisondreier einzufahren. Aber die Defensivreihen verrichten einen guten Job. Wonach man da wie dort die Null halten halten kann. Sprich, es geht mit dem 0:0-Unentschieden in die Halbzeitpause.

(Der Treffer von Tobias Bracher reichte nicht. Letztlich musste St. Michael mit einem Punkt die Heimreise antreten)

In der 92. Minute rettet Ilz einen Punkt

An der Spielcharakteristik sollte sich auch im zweiten Durchgang vorerst nichts wesentliches ändern. Einerseits ist hüben wie drüben das Bestreben da, mehr Risiko zu nehmen. Andererseits ist aber doch der Sicherheitsgedanke sehr ausgeprägt. Was dann soviel bedeutet, dass man auch den einen Zähler nimmt. Mit Fortdauer sind es dann aber doch die Ilzer, die mehr Spielanteile verbuchen. Aber der Abwehrblock von St. Michael hält der Belastung stand. Mehr noch, in der 80. Minute kommt es zum 0:1. Tobias Bracher nützt dabei Unstimmigkeiten in der Abwehr der Hausherren. Der erste Sieg der Feyrer-Schützlinge ist zum Greifen nahe. Wäre da nicht die 92. Minute gewesen: Jan Ostermann verwertet einen Lastminute-Foul-Elfmeter zum 1:1-Spielendstand.

Stimme zum Spiel:

Karl-Heinz Salchinger, Sektionsleiter Ilz:

"Trotz des Lastminute-Treffers sind wir mit dem einen Punkt nicht zufrieden. Möglichkeiten waren vorhanden, das Spiel schon vorher zu entscheiden. Aber wir brachten es nicht zuwege aus besten Chancen auch Kapital zu schlagen."

Landesliga: Ilzer Sportvereinigung – ESV St. Michael, 1:1 (0:0)

80 Tobias Bracher 0:1

92 Jan Niklas Ostermann 1:1

