Unglaubliche Tormannleistung: Patrick Haider brachte Gnas zum Verzweifeln und führte Wildon zum Sieg

Details Samstag, 14. August 2021 11:42

Der USV Gnas hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. Nach zwei Niederlagen in den ersten beiden Landesliga-Runden konnten die Südoststeirer auch gegen den SV Raiffeisen Wildon keine Punkte holen. Trotz großartiger Leistung ging die Marko Kovacevic-Elf gegen die Truppe von Udo Kleindienst mit 0:1 unter.

Matchwinner: Patrick Haider (hier noch im GAK-Dress) war nicht zu bezwingen

Gnas war in der 1. Hälfte nicht in der Lage die vielen Chancen zu nutzen

Bei dieser Begegnung war den Gnasern Fortuna nicht hold. Alleine in der ersten Halbzeit kamen die Gastgeber zu unzähligen Torchancen - Stefan Strohmaiers Kopfball landete an der Latte, Raphael Kniewallner scheiterte mehrmals am überragenden Wildoner Schlussmann Patrick Haider und einmal an der Querlatte. Wildon war im ersten Durchgang fast nicht vorhanden, verzeichnete nur eine Möglichkeit - deshalb ging es torlos zur Halbzeitpause in die Kabinen.

Knaus traf aus einem Konter für Wildon - den Rest erledigte Patrick Haider

Auch in der zweiten Hälfte ließen die Hausherren die Kugel gut laufen, Wildon stand sehr tief und wartete auf Kontermöglichkeiten. Aus einem dieser Konter entstand auch der 0:1 Führungstreffer für die Gäste - Sebastian Knaus versenke das Runde im Eckigen. Gegen Ende des Spiels (75.) stellte sich einmal mehr Patrick Haider in den Fokus des Geschehens. Der Wildon Goalie zauberte einen scharfen und platzierten Kopfball von Daniel Haas aus dem Kreuzeck - diesen Ball hätten mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht viele Torhüter gehalten - und sicherte so seiner Mannschaft schlussendlich den 0:1 Auswärtssieg.

Landesliga: USV Gnas – SV Raiffeisen Wildon, 0:1 (0:0)

50 Sebastian Knaus 0:1

Startaufstellungen:

SV Wildon: Patrick Haider - Jure Travner, Denis Perger, Mag. Christian Wittmann , MBA, Jure Pihler - Sandro Foda, Leon Crncic, Manuel Zöhrer (K), Markus Farnleitner, Mag. Patrick Franz Schlatte - Sebastian Knaus

Gnas: Michael Sammer - Rene Wagist, Matthias Schadler (K), Thomas Suppan - Daniel Zimmermann, Daniel Luttenberger-Haas, Heiko Wohlmuth, David Friedl - Raphael Kniewallner, Gabriel Puntigam, Stefan Thomas Strohmaier

Beste Spieler: Patrick Haider (Wildon)

Stimmen zum Spiel:



Marko Kovacevic, Trainer Gnas:

"Der Mannschaft kann man am heutigen Tag nichts vorwerfen. Besser kann man es nicht spielen. Wir hätten uns mit einem Tor selbst belohnen müssen."

Udo Kleindienst, Trainer Wildon:

"Das war eine sehr enge Partie. Ich muss meiner Mannschaft ein großes Lob für die kämpferische Einstellung ausprechen. Gnas war sehr stark, aber Patrick Haider war heute überragend und nicht zu bezwingen. Es hätte auch in die andere Richtung ausgehen können!"

by ReD

Foto: Richard Purgstaller

