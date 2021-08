Klare Angelegenheit: Der SV Lebring feiert gegen Heiligenkreuz einen 4:1 Derbysieg

Details Freitag, 27. August 2021 23:07

Ein sehr temporeiches Spiel sahen die 250 Besucher bei der Landesliga-Begegnung zwischen dem SV Lebring Gady Raiba und dem TUS Teschl Brot Heiligenkreuz am Waasen. Nach 45 Minuten war die Partie bereits entschieden, Lebring ging mit 4:0 in die Pause. Die Gäste zeigten zwar in der zweiten Hälfte ein anderes Gesicht, konnten den Rückstand aber nicht mehr aufholen und mussten punktelos die Heimreise antreten.

Jonas Lang hatte heute sein Visier richtig eingestellt und erzielte einen Doppelpack.

Das 3:0 durch Herbert Rauter war ein besonders sehenswerter Treffer

Der SV Lebring wollte sich nach der bitteren Schlappe gegen Frauental rehabilitieren und begann dementsprechend druckvoll. In den ersten zwanzig Minuten war der Ball fast ausschließlich in den Reihen der Gastgeber anzutreffen, trotzdem kamen die Gäste zu zwei Möglichkeiten. In der 27. Minute traf Leon Leustek ins eigene Tor und verhalf den Hausherren zur Führung. Doch das Tor zählte nicht sofort - Herbert Wölfer hob die Fahne und sah eine Abseitsposition. Schiedsrichter Robert Steinacher musste seinen Assistenten ouverulen und anerkannte denTreffer. Nur zwei Minuten später erhöhte Jonas Lang auf 2:0. Das 3:0 durch Herbert Rauter (35.) war besonders sehenswert - er überlupfte den Heiligenkreuzer Schlussmann Daniel Stoiser. In Minute 43 war Jonas Lang noch einmal dran - er traf zum 4:0 - das war auch gleichzeitig der Pausenstand.

Heiligenkreuz war in der zweiten Hälfte zwar stärker schaffte es aber nicht mehr den Rückstand aufzuholen

Im zweiten Durchgang verwalteten die Hausherren die passable 4:0 Führung und taten für die Offensive klarerweise nur mehr sehr wenig. Heiligenkreuz gab sich aber trotz des Rückstandes nicht auf und war im zweiten Durchgang viel gefährlicher als in der ersten Spielhälfte. In der 70. Minute betrieb Patrick Unterkircher, er war nach dem Seitenwechsel eingetauscht worden, Ergebniskorrektur und stellte auf 4:1. Lebring spulte auch die restlichen 20 Minuten souverän runter und ließ sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen, siegte am Ende verdient mit 4:1 und konnten somit die Fans wieder besänftigen.

SV LEBRING GADY RAIBA - TUS TESCHL BROT HEILIGENKREUZ 4:1 (4:0)

Torfolge: 1:0 (27. Leustek ET), 2:0 (29. Lang), 3:0 (35. Rauter), 4:0 (43. Lang), 4:1 (70. Unterkircher)

sanSirro Stadion Lebring; 250 Zuseher; Steinacher - Markovic - Wölfler

Aufstellungen:

Lebring: Florian Wiegele - Cajetan Beutle, Mario Pilz, Markus Wruntschko, Florian Ferk - Markus Gsellmann, Michael Hofer (K) - Herbert Rauter, Marko Stankovic, Marco Heil, Jonas Lang

Hlg. Kreuz/W.: Daniel Stoiser - Leon Leustek, Matthias Gross, Lukas Ratschnig, Manuel Hödl - Manuel Leeb, Andreas Julian Tatschl, Patrick Wiesenhofer, Johannes Driesner - Mohamad Sulaiman Mohsenzada (K), Mitja Mauko

Stimmen zum Spiel:

Martin Labugger, sportlicher Leiter Lebring:

"Das war nach der Niederlage gegen Frauental die richtige Antwort. Wir haben in der ersten Hälfte das Spiel bestimmt und daher auch verdient gewonnen!"

Georg Obendrauf, Obmann Heiligenkreuz:

"Ich bin vom Auftritt der Mannschaft im ersten Durchgang sehr enttäuscht. In der zweiten Hälfte haben wir uns dann wieder erfangen und wirklich großartig gekämpft."

Foto: Richard Purgstaller

