Furioses Finish: Brucker-Doppelschlag in der Nachspielzeit bringt Punkt in Gnas

Im Spiel des USV Gnas gegen den SC Stadtwerke Bruck/Mur gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Dabei bestätigten die Obersteirer, die Mettersdorf auf der Abschussliste haben, ihren Aufwärtstrend. Wenngleich, für schwache Nerven war das nichts. Wer konnte auch schon rechnen damit, dass sich Gnas in der Überspielzeit noch einmal die Butter vom Brot nehmen lässt.

Gnas agiert sehr dominant

Beide Mannschaften haben die Fühler danach ausgestreckt drei Punkte zu verbuchen. Vor allem bei den Gnasern, die noch sieglos dastehen, ist man besonders hungrig nach einem vollen Punktezuwachs. Zu Beginn der Begegnung ist aber in erster Linie einmal die Klasse von Torhüter Sammer gefragt, der mit einer starken Reaktion das 0:1 verhindert. Die Oststeirer praktizieren daraufhin einen sehr ansehnlichen Angriffs-Fußball. In der 31. Minute kann man sich für die getätigten Bemühungen auch belohnen. Nach einem sehenwerten Spielzug ist es der 18-jährige Gabriel Puntigam, der letztlich das Leder zur 1:0-Führung über die Torlinie befördert. Daraufhin wittert die Kovacevic-Truppe die Möglichkeit, endlich einen Dreier einzufahren. Mit dem knappen Eintorevorsprung geht es in die Halbzeitpause.

(Zwei Punkte aus 5 Spielen - Trainer Marko Kovacevic und die Gnaser legten einen kapitalen Fehlstart hin)

Zwei Brucker Treffer in der Nachspielzeit

Der zweite Durchgang beginnt dann sehr turbulent. Denn dem 2:0, Puntigam trifft in der 48. Minute mit seinem zweiten Tor, zum 2:0, folgt nur zwei Minuten später das 2:1. Lukas Stadler ist es, der mit einem verwandelten Elfmeter dafür sorgt, dass die Spannung im Spiel weiterhin voll aufrecht bleibt. Aber nur zwei weitere Minuten später scheinen die Gnaser schnurstracks in Richtung Heimsieg zuzusteuern. Daniel Zimmermann markiert das 3:1. Jetzt drohen den Zrim-Mannen die Felle davonzuschwimmen. Der Gastgeber verwaltet den Vorsprung erfolgreich bis in die Nachspielzeit. Dort aber trifft die Gnaser das Damoklesschwert in Form von zwei Gegentoren. 92. Minute: Aleksandar Shalev bringt die Hausherren mit dem 3:2 gehöring ins Wanken. 94. Minute: David Harrer trifft mit einem Freistoßball tatsächlich noch zum 3:3-Spielendstand in die Maschen. In der nächsten Runde gastiert Gnas am Freitag, 3. Sptember um 19:00 Uhr in Mettersdorf. Bruck/Mur besitzt zur selben Zeit das Heimrecht gegen Gamlitz.

Stimme zum Spiel:

Andreas Zach, Sportlicher Leiter Gnas:

"Wir haben es verabsäumt schon früher für klare Fronten zu sorgen. So passierte es einmal mehr, dass wir uns für eine ansprechende Darbietung nicht belohnen können. Ich weiß was die Mannschaft imstande ist zu leisten. Deshalb kommt, auch trotz der dürftigen Punkteausbeute, kein Stress auf."

Landesliga: USV Gnas – SC Stadtwerke Bruck/Mur, 3:3 (1:0)

31 Gabriel Puntigam 1:0

48 Gabriel Puntigam 2:0

50 Lukas Stadler/Elfer 2:1

52 Daniel Zimmermann 3:1

92 Aleksandar Shalev 3:2

94 David Harrer 3:3

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo

