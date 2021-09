Frauental bezwingt Lafnitz in enger Partie

Details Sonntag, 19. September 2021 09:26

Der SV Frauental empfing am Samstagnachmittag in der Landesliga Steiermark die Zweier des SV Lafnitz. Ein echter Favorit war in dieser Begegnung nicht auszumachen. Dementsprechend verlief auch die Partie. Das Spiel endete mit einem 1:0-Erfolg der Gastgeber, die sich allerdings nicht leicht taten gegen die jungen Lafnitzer, die mutig nach vorne spielten.

Lafnitz stärker

Lafnitz beginnt stark und drückt Frauental von Beginn an in die eigene Hälfte zurück. Mehr als Halbchancen schauen dabei allerdings nicht heraus. Frauental tut sich noch ein wenig schwer im Spiel nach vorne, ist mit Verteidigen beschäftigt. Dann plätschert das Spiel dahin und es geht schließlich mit dem 0:0 auch in die Pause.

Frauental geht in Führung

Im zweiten Durchgang bekommt das Publikum eine ähnliche Partie wie im ersten Durchgang zu sehen. Beide Teams sind bemüht, doch Torchancen sind Mangelware. Beide Teams versuchen in dieser Phase mit Einwechslungen neuen Schwung ins Match zu bringen, daraus wird aber nichts. Nach 78 Minuten zappelt das Leder dann aber doch im Netz, und zwar im Netz von Lafnitz: Jonas Janetzko trifft nach einer Flanke per Kopf. Jetzt ist Lafnitz gefordert und muss riskieren. Man wirft alles nach vorne und drückt auf den Ausgleich. In den Schlussekunden haben die Gäste mit gleich zwei Top-Möglichkeiten das 1:1 auf dem Fuß, doch Goalie Daniel Paul reagiert bärenstark. Kurz darauf pfeift der Schiri das Spiel ab.

Daniel Paul (Torwart Frauental): "Natürlich freut uns der Sieg. Lafnitz hat ein gutes Team. Es ist also nicht selbstverständlich, drei Punkte zu holen. Wir haben konzentriert gespielt. Das hat uns letztlich auch die drei Punkte gebracht."

