17 Dauerrenner: Das sind die "LL-Duracell-Hasen" der Hinrunde

Details Montag, 17. Januar 2022 13:32

Welche Spieler schafften es im Herbstdurchgang in der LANDESLIGA vom Ankick bis zum Schlusspfiff am Spielfeld mit dabei gewesen zu sein. Was dann stolze 1350 Minuten bzw. 22,5 Stunden darstellt. Ligaportal durchforstete sämtliche Clubs, letztendlich waren es nur 17 Akteure, die zweifelsohne als Dauerrenner bezeichnetet werden dürfen. Beachtlich, wenn man bedenkt, dass in der Hinrunde pro Spiel, fünf Wechsel möglich waren. Und viele Clubs, natürlich wurden auch die Ausschlüsse beachtet, davon auch Gebrauch machten. Drei Vereine schafften es dabei, jeweils drei Spieler für diese Wertung abzustellen. Zwei Clubs sind mit jeweils zwei Akteuren vertreten. In Summe ist es wenig überraschend, dass gleich 6 Torhüter mit von der Partie sind. Nachfolgend sind alle "DURACELL HASEN" der ersten Meisterschaftshälfte, vereinsmäßig, alphabetisch aufgelistet.

VORNAME NACHNAME VEREIN POSITION TORE Christoph Friedl Fürstenfeld Defensiv 1 Andreas Glaser Fürstenfeld Angriff 7 Christian Dengg Frauental Angriff 10 Daniel Paul Frauental Tor - Michael Sammer Gnas Tor - Matthias Gross Heiligenkreuz Defensiv - Manuel Leeb Heiligenkreuz Mittelfeld - Daniel Stoiser Heiligenkreuz Tor - Markus Hadler Ilz Mittelfeld 2 Leon Martincevic Ilz Mittelfeld 1 Daniel Schuh Ilz Tor - Bernhard Schweiger Rottenmann Defensiv 1 Julian Jungwirth St. Michael Tor - Luca Calculovic Voitsberg Angriff 1 Martin Salentinig Voitsberg Mittelfeld 2 Florian Schögl Voitsberg Tor - Sandro Foda Wildon Mittelfeld -

Sandro Foda (links), hier beim Zweikampf mit dem Ilzer Heiko Rieger, ist der einzige Wildoner, der in der "Duracell-Wertung" aufscheint.

Bid: RIPU-Sportfotos

© Robert Tafeit

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!