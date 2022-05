Sinuskurve: Für Heiligenkreuz geht's nach oben - für Fürstenfeld nach unten

Details Samstag, 21. Mai 2022 07:30

Am Freitag begrüßte Tus Heiligenkreuz den SK Fürstenfeld. Trotz rascher Führung der Gäste ging die Begegnung ging mit 3:1 zugunsten von Heiligenkreuz aus. Aufgrund der Tabellensituation ging Tus Heiligenkreuz am Waasen als Favorit ins Spiel gegen Fürstenfeld – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Siegestorschütze Patrick Unterkirchner jubelt mit seinen Mannschaftskollegen

Fürstenfeld ging in Führung - zwei Minuten später glich Heiligenkreuz aus

Eigentlich begann die Partie für die Gäste sehr gut. Vor 250 Besuchern war Andreas Glaser bereits in der 12. Minute mit der Führung zur Stelle. Nach einem schweren Fehler der Heiligenkreuzer Hintermannschaft und einem Patzer des Torhüter bewies der Stürmer einmal mehr seine Torjägerqualitäten. Die Antwort der Hausherren folgte postwendend: Nur zwei Minuten später verwertete Mohamad Sulaiman Mohsenzada einen Elfmeter und traf zum Ausgleich traf.

Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Für das zweite Tor von Tus Heiligenkreuz war Leon Leustek verantwortlich, der in der 65. Minute per Kopf das 2:1 besorgte. Patrick Unterkircher stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für das Heimteam her (86.). Kurz vor Schluss musste Schiedsrichter René Feldbaumer noch die Rote Karte zücken, Erman Bevab verhinderte eine Torchance der Fürstenfelder. Als dann der Unparteiische die Begegnung beim Stand von 3:1 letztlich abpfiff, hatte Heiligenkreuz die drei Zähler unter Dach und Fach.

Ermin Bevab sah in der Schlussminute rot

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Tus Heiligenkreuz am Waasen im Klassement nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Elf Siege, sieben Remis und neun Niederlagen hat Tus Heiligenkreuz momentan auf dem Konto. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Tus Heiligenkreuz am Waasen deutlich. Insgesamt nur sieben Zähler weist Heiligenkreuz in diesem Ranking auf.

In der Schlussphase der Saison befindet sich SK Raiffeisen Fürstenfeld in der Tabelle über dem ominösen Strich. Die Gäste verbuchten insgesamt zehn Siege, vier Remis und 13 Niederlagen. Für SK Fürstenfeld sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Kommende Woche tritt Tus Heiligenkreuz bei SV Raiffeisen Wildon an (Freitag, 19:00 Uhr), parallel genießt Fürstenfeld Heimrecht gegen SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring.

Stimmen zum Spiel:

Jerko Grubisic, Trainer Heiligenkreuz:

"Wir haben aufgrund eines Fehlers den schnellen Treffer hinnehmen müssen, sind aber dann prompt wieder zurückgekommen. Wir haben gut gespielt, haben das Spiel kontrolliert und verdient gewonnen."

Landesliga: Tus Heiligenkreuz am Waasen – SK Raiffeisen Fürstenfeld, 3:1 (1:1)

86 Patrick Unterkircher 3:1

65 Leon Leustek 2:1

14 Mohamad Sulaiman Mohsenzada 1:1

12 Andreas Glaser 0:1

Startaufstellungen:

Hlg. Kreuz/W.: Daniel Stoiser - Marko Malesevic, Erman Bevab, Leon Leustek, Matthias Gross - Manuel Leeb, Andreas Julian Tatschl, Marco Heibl, Matic Crnic, Johannes Driesner - Mohamad Sulaiman Mohsenzada (K)

Fürstenfeld: Simon Sommer - Niklas Fasch-Tauschmann, Davor Rogac, Michael Grasser , BEd, Oliver Schöpf , MSc, Christoph Friedl - Mario Krammer, Sascha Bucher, Tomislav Havojic - Mag. Domagoj Beslic, Andreas Glaser , BEd (K)

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller