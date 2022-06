Keine Tore: SC Liezen verdirbt ASK Voitsberg die Laune (Bildergalerie)

Details Samstag, 04. Juni 2022 08:56

Als klarer Favorit musste ASK Voitsberg einen Dämpfer hinnehmen und kam gegen SC Liezen nicht über ein 0:0-Remis hinaus. Das Abwehrbollberk der Gastgeber war nicht zu bezwingen - der SC Geomix Liezen holte gegen den Favoriten ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg einen Punkt. Liezen bleibt somit bis zum kommenden Wochenende am Relegationsplatz - aber auch nur dann, wenn der SC Kalsdorf den Klassenerhalt in der Regionalliga schafft - denn sonst steigen aus der Landesliga drei Teams fix ab.

Die Enttäuschung war bei den Voitsbergern nach dem Spiel groß

Liezen stellte den Bus hinten rein

Die Gastgeber stellten sich vom Start weg hinten rein und verteidigten die eigene Gefahrenzone heroisch. Der Titelaspirant Voitsberg tat sich sehr schwer und kam kaum zu Möglichkeiten. Dass im ersten Durchgang keine Treffer fielen war auch der Verdienst vom Liezener Torhüter Viktor Ganchev, der bei einer Doppelchance von Alexander Rother mit einer unglaublichen Parade dem Ball keinen Zutritt in sein Gehäuse gewährte.

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Nachdem auch die zweite Hälfte ohne Tore verstrichen war, trennten sich SC Liezen und ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg schließlich mit einem torlosen Unentschieden.

Viktor Ganchev rettete mit einer Glanzparade

In der letzten Runde gehts für beide Teams um alles

In der nächsten Runde ist für beide Teams ein Sieg Pflicht. Der SC Geomix Liezen muss in Lebring gewinnen, um sich zumindestens in die Relegation zu retten. Allerdings blickt ganz Liezen nach Kalsdorf, denn wenn der Regionalligist absteigt, müssen auch die Ennstaler den Gang in die Oberliga antreten, denn dann verschiebt sich der Relegationsplatz um einen Rang nach oben und die drei letzten in der Landesliga steigen fix ab.

Für den ASK Voitsberg kommt es am Freitag um 18:30 zum Showdown. Nur mit einem Sieg gegen den DSV Leoben mischen die Weststeirer im nächsten Jahr eine Liga höher mit.

Jakob Hack duelliert sich mit Marcel Lep

Stimme zum Spiel:

Jürgen Hiden, Kapitän Voitsberg:

"Die Gegner haben uns durch das vehemente Verteidigen vor große Probleme gestellt. Uns haben die nötigen Ideen und die Durchschlagskraft nach vorne gefehlt. Deshalb geht der Punkt in Ordnung."

Andreas Pfingstner vs. Phillip Danner

Luka Caculovic (Voitsberg), Milovan Novakovic (Liezen), Kemal Dervisevic (Liezen)

Startformationen:

SC Liezen: Viktor Plamenov Ganchev - Bernd Rindler (K), Patrick Tschernitz, Julian Stocker, Kenan Iljazovic - Nikola Ostojic, Kemal Dervisevic, Jakob Lugmayr, Marcel Ruckhofer, Marcel Lep - Milovan Novakovic

Voitsberg: Florian Schögl, Marco Allmannsdorfer, Philipp Zuna, Jakob Hack, Andreas Pfingstner, Jürgen Hiden (K), Petar Paric, Martin Salentinig, Luka Caculovic, Alexander Rother, Stefan Rieger

Slaven Biljesko Koeck kam mit seiner Defensivtaktik zu einem Punktgewinn

Alexander Rother (Voitsberg), Martin Salentinig (Voitsberg), Andreas Pfingstner (Voitsberg), Bernd Rindler (Liezen)

Jakob Lugmayr (Liezen), Juergen Hiden (Voitsberg), Marcel Ruckhofer (Liezen)

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller (alle Fotos hier...)