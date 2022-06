Frauental holt sich Steirercup: Klöcher werden im Finale 2:0 bezwungen

Details Montag, 06. Juni 2022 19:12

Am Pfingstmontag, 6. Juni stand im Traminerstadion das Champions Steirercup-Endspiel SV JuLuNi Sturm Klöch gegen SV Domaines Kilger Frauental am Programm. Dabei ist die Favoritenrolle uneingeschränkt im Lager des Landesligisten, den Frauentalern, beheimatet. Aber es wäre unangebracht die Klöcher auch nur in irgendeiner Art und Weise zu unterschätzen. So hat der Verein aus der Unterliga Süd schon desöfteren bewiesen, dass er imstande ist für faustdicke Überraschungen zu sorgen.

Der Steirercupsieger 21/22 heißt SV Frauental! Mit einem Torverhältnis von 21:1 wurden die fünf Partien allesamt souverän gewonnnen.

Die Klöcher verstehen es hervorragend mitzuhalten

Die Klöcher "Überflieger" elimierten auf dem Weg ins Finale Schäffern, Allerheiligen, Fehring und Großklein. Frauental hat das Ausscheiden von Kainbach/Hönigtal, St. Nikolai/S., Trofaiach und Neumarkt zu verantworten. Schafft es im 13. Steirercup-Endspiel erstmalig ein Unterliga-Verein sich die Krone aufzusetzen? Das Spiel wird dann von beiden Seiten vom Start weg flotten Fußes geführt. Da geht es weniger um das Taktieren sondern darum, dass man darauf aus ist in der Offensive etwas auf die Beine zu bekommen. Wann schon bietet sich die Gelegenheit das Steirercup-Finale zu gewinnen bzw. sich das Ticket für den ÖFB-Cup 22/23 zu krallen? Die Eibl-Truppe geht sehr engagiert an die Aufgabe heran, von einem Zweiklassen-Unterschied ist weit und breit keine Spur. Frauental ist vorerst einmal bemüht den Hausherren den Anfangswind aus den Segeln zu nehmen, um dann selbst etwas Konstruktives auf die Beine zu bekommen. 23. Minute: Marko Slogar dribbelt drei Gegenspieler aus, sein Abschluss fällt dann aber zu zentral aus. Klöch führt die technisch feinere Klinge, die Klampfer-Mannen zeigen sich etwas ratlos. Einzig bei den Eckbällen schaffen es die Gäste für Torgefahr zu sorgen. Markovic bzw. Schmölzer bringen das Runde dann nicht im Eckigen unter. Mit dem torlosen Remis geht es ab in die Halbzeitpause.

Der Landesligist erweist sich als effizienter vor des Gegners Tor

Es wird interessant sein zu beobachten, wie die beiden Teams auf das 0:0 reflektieren. Führt der Spielstand dazu, dass man die "Vorsichtkarte" ausspielt oder aber führt das Unentschieden dazu, dass man weiter Risiko nimmt. Fakt ist dass es einen Sieger geben muss, nötigenfalls eben erst im Elfmeterschießen. Beide Teams präsentieren sich auch im zweiten Durchgang von der ambitionierten Seite. Das Tempo wird weiterhin sehr hoch gehalten. Obwohl noch kein Treffer gefallen ist, ist der Unterhaltungswert nach wie vor ein sehr brauchbarer. Dann kommt die 57. Minute: Igor Legcevic, der dafür die gelbe Karte sieht, begeht ein Strafraumfoul. Daniel Schmölzer lässt sich die Chance des Elfmeters nicht nehmen - Frauental führt mit 1:0. 63. Minute: Die Gäste doppeln nach - neuer Spielstand: 0:2. Thomas Fauland bringt die Kugel im Netz unter - Angriff über die rechte Seite - Suppan bedient Fauland - der zieht ab - leicht abgefälscht - schwer für den Schlussmann da was zu machen. Diesen Zweitorevorsprung bringt der Landesligist dann mehr oder weniger gefahrlos über die noch verbleibende Spielzeit. Spielendstand: 0:2 - Der Steirercup-Sieger 21/22 ist verdientermaßen der Sportverein Frauental. Ligaportal.at gratuliert herzlich! Die 1. Runde im ÖFB-Cup erfolgt dann von 15. bis 17. Juli. Die Auslosung dafür geht am 26. Juni über die Bühne.

SV KLÖCH - SV FRAUENTAL 0:2 (0:0)

Torfolge: 0:1 (57. Schmölzer/Elfer), 0:2 (63. Fauland)

Stimme zum Spiel:

Ernst Klug, Sektionsleiter Frauental:

"Es war das erwartet schwere Spiel gegen einen sehr kampfkräftigen Gegner. Die erste Halbzeit gehörte den Klöchern. Mit Fortdauer haben wir dann das Heft in die Hand bekommen. Der Sieg geht dann schon in Ordnung, aber ein großes Kompliment an die Klöcher zu deren Vorstellung. Wenn ich mir jetzt im ÖFB-Cup wünsche? Wenn schon denn schon: Rapid, Salzburg, GAK oder Sturm ..."

Startformationen:

Klöch: Luka Pintarič - Robert Babok, Adrijan Legcevic - Robert Osterc (K), Damir Bogovic´, Lukas Engel, Denis Barbic, Aljaz Horvat - Igor Legcevic, Marko Slogar, Marko Markovic

Frauental: Ing. Daniel Paul (K) - Martin Lanz, Florian Eibinger, Florin Schmidt - Thomas Fauland, Erich Baumann, Manuel Christof, Maximilian Suppan, Jan Ulrich - Jonas Janetzko, Daniel Schmölzer

Traminerstadion Klöch, 450 Zuseher, SR: Christian-Petru Ciochirca

Fotocredit: SV Frauental

© Robert Tafeit