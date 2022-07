"Der Ennstaler" Bezirkscup: Finale steht mit SC Liezen gegen Bad Mitterndorf

Details Donnerstag, 21. Juli 2022 09:01

SC Liezen und ASV Bad Mitterndorf stehen im Finale des 2.“Der Ennstaler Bezirkscup“. Bad Mitterndorf setzte sich in einen Elfmeterkrimi durch. SC Liezen feierte planmäßigen Sieg gegen Stainach/Grimming.

Torschützen SC Liezen von links: Bernd Rindler. Kemal Dervisevic, Marcel Ruckhofer

Bad Mitterndorf eliminiert Schladming, SC Liezen dann Stainach-Grimming

Mit Bad Mitterndorf und SC Geomix Liezen stehen die zwei Finalisten des 2. „Der Ennstaler“ Bezirkscup. fest. Nichts für schwache Nerven war dabei das Spiel zwischen Bad Mitterndorf und FC Schladming .Die Salzkammerguter setzten sich nach einem 3:3 Unentschieden in der regulären Spielzeit in einem wahren Elfmeterkrimi mit 8:7 durch. Das Gästeteam ging in der ersten Halbzeit durch Christoph Schwarz und Thomas Weikl zweimal in Führung und die Hausherren glichen durch Hartwig Seebacher sowie Neuerwerbung Tamas Lazok ebensooft aus. In der Schlussminute der ersten Halbzeit setzte sich dann Christoph Gassner im Sechzehner durch und bezwang in der Folge den Gästegoalie zur 3:2 Führung.. Im zweiten Spielabschnitt hatten die Schladminger etwas mehr Spielanteile und in der 67.Minute verhinderte Tormann Christoph Wieser mit einer tollen Parade den Ausgleich. Neun Minuten vor dem Schlusspfiff sorgte dann aber Johannes Felsner nach einem schönen Angriff über die rechte Seite mit einem satten Schuss ins lange Eck für den Ausgleich zum 3:3. Das folgende entscheidende Elfmeterschiessen über den Einzug ins Finale war dann von Spannung pur geprägt. Nach den ersten fünf Schützen stand es 3;3 und so ging es in Einzelduellen weiter. Schlussendlich parierte Heimtormann Christoph Wieser den Elfmeter von Christoph Schwarz und somit steht ASV Bad Mitterndorf zum zweiten Mal in Folge im Endspiel und hat damit die große Chance den Titel zu verteidigen. Trainer Rene Ziller sagte zum Spiel:“ Das Unentschieden nach neunzig Minuten war gerecht. Ein Elfmeterschiessen ist immer Glücksache und heute war das Glück auf unserer Seite. Einen großen Anteil am Aufstieg hat auch unser neuer Tormann Christoph Wieser mit drei gehaltenen Elfmeter. Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir wiederum im Finale stehen.“Im zweiten Semifinalspiel feierte Landesligist SC Geomix Liezen gegen SV Stainach –Grimming den erwarteten 3:0 Heimsieg. Die Grün-Weißen taten sich gegen die äußerst tief stehenden Gäste aber lange Zeit sehr schwer .Erst in der 53.Minute konnte Kemal Dervisevic die Betonabwehr der Stainacher mit dem ersten Tor bezwingen. Nur eine Minute später erhöhte Marcel Ruckhofer mit einem herrlichen Weitschuss ins rechte Kreuzeck auf 2:0 und in der 67. Minute sorgte Bernd Rindler mit einem Kopftor für die endgültige Entscheidung .Obmann Michael Lammer sagte zum Pflichtsieg: “Der Sieg war voll verdient. Besonders in der zweiten Halbzeit fanden wir noch zahlreiche hochkarätige Chancen auf weitere Tore vor. Stainach hat sich lange Zeit gut verkauft, doch wirkliche Möglichkeiten fanden sie nicht vor."

Großes Finale im „.Der Ennstaler“ Bezirkscup

Am kommenden Montag den 25.Juli mit Beginn um 18.30 Uhr bestreiten ASV Bad Mitterndorf und SC Geomix Liezen das Endspiel im „Der Ennstaler „ Bezirkscup. Der Liezener Landesligist geht sicherlich als Favorit in das Match, doch die Mitterndorfer sind äußerst heimstark und werden sich so teuer als möglich verkaufen. So gesehen wartet auf die Zuschauer ein spannendes Match. SC-Obmann Michael Lammer sagt im Gespräch mit dem Ennstaler zur Ausgangsposition:“ Wir sind angetreten um den Cup zu gewinnen und werden auch alles daran setzten um dieses Ziel zu erreichen .Leicht wird es aber sicher nicht ,denn Bad Mitterndorf ist eine starke Mannschaft“ .Mitterndorfs Trainer Rene Ziller weiß auch, dass eine schwierige Aufgabe auf sein Team wartet.“ Wir sind sicherlich Außenseiter. doch werden wir alles in die Waagschalle um den Titel zu verteidigen“. Auf den Sieger des „Der Ennstaler „Bezirkscup wartet neben einer wunderschönen Trophäe auch ein stattliches Preisgeld von 3500 Euro und auch der Finalist erhält noch 1500 Euro. Die Eintrittsgelder kommen wie im Vorjahr wiederum einen Karitativen Zweck zugute. An dieser Stelle möchte sich das Cupkomitee auch bei den Sponsoren .Firma ABM, Steiermärkische Sparkasse, Dachdeckerei und Spenglerei Wilfried Steiner, Autohaus Danis Liezen, Bäckerei Steffl Bäck, Zimmerei Jürgen Schachner, Petutschnig Fassaden, Wieser- wir leben Handwerk, RE Gmbh Erich Reisinger Tischlerei und Fenstersanierung ganz herzlich für die Unterstützung bedanken.

Foto & Textquelle: "Der Ennstaler"

by: Roo