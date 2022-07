Ennstaler Bezirkscup: Stainach/G., SC Liezen, Schladming, Bad Mitterndorf weiter

Details Freitag, 15. Juli 2022 15:07

SV Stainach/Grimming sorgt zum Auftakt des Ennstaler Bezirkscup für Überraschung. Knapper Sieg von Landesligist SC Liezen in Rottenmann, FC Schladming und Bad Mitterndorf mit Auswärtssiegen in der 2.Runde.

Kemal Dervisevic, Milovan Novakovic und Neuzugang Mitar Trkovic (von links) erzielten die Tore des SC Liezen beim 3:2 Sieg gegen SV Rottenmann

Das waren die vier Vorrundenspiele

Zum Auftakt des 2.Ennstaler Bezirkscup am vergangenen Dienstag setzten sich in drei der vier Partien die Favoriten durch. Für die Überraschung sorgte SV Stainach/Grimming mit dem 2:1 Heimsieg gegen ATV Irdning. Marcel Brunnthaler brachte die Hausherrn in der 27.Minute mit 1:0 in Führung und Leon Köll gelang nur drei Minuten später der Ausgleich zum 1:1. Mit diesen Spielstand ging es auch in die Pause. In der 70. Minute brachte Topscorer Marijan Blazevic die Stainacher nach einem perfekten Zuspiel von Sando Schweiger mit einem Kopftor erneut in Front. In den letzten zwanzig Minuten verhinderte dann Irdning Tormann David Gabriel eine höhere Niederlage seiner Mannschaft. Für Stainach/Grimming Trainer Richard Canek war der 2:1 Sieg verdient:“ Wir waren die aktivere Mannachaft und hatten auch mehr Chancen“. Einen hart erkämpften 2:3 Auswärtssieg feierte SC Geomix Liezen gegen SV Rottenmann. Die total neuformierte SVR Mannschaf ging in dem Match zweimal in Führung und die Grün-Weißen konnten ebensooft ausgleichen- In der Schlussminute verwertete dann Kemal Dervise einen Foulelfmeter zum 2:3 Erog für den Landesligisten. SC Sektionsleiter Christian Stangl sagte zum knappen Sieg:“ Mit der ersten Halbzeit war ich nicht zufrieden. Allerdings muss man sagen ,dass unser Trainer ein neues System ausprobiert hat. Nach dem Seitenwechsel boten wir dann eine ansprechende Leistung und hätte das Spiel bereits frühzeitig entscheiden können.So gesehen war der Sieg verdient ,aber es gibt sicher noch Luft nach oben“ Auch für Rottenmanns sportlichen Leiter Franz Mandl war der Erfog von SC Liezen verdient. „Vor der Pause haben wir gut gespielt,da hat man gesehen ,dass die Neuerwerbungen zweifelsohne Verstärkungen sind. Am Ende konnten wir aber von der Bank nicht mehr nachlegen. In dieser Hinsicht war uns der Gegner überlegen.“ FC Schladming wurde im Auswärtsderby gegen SV Pruggern mit einem 2:4 Sieg seiner Favoritenrolle gerecht .Die Pruggerer machten die Partie mit Anschlusstreffern beim Stande von 0:2 und 1:3 zwar zwischenzeitlich spannend, doch letztendlich wr der Sieg der WM-Städter verdient. Bad Mitterndorf behielt im Salzkammergutderby auswärts gegen FC Ausseerland mit 1:3 die Oberhand. Neuzugang Philip Bacher erzielte in der 20.Minute nach einem Stanglpass die 0:1 Führung für die Gäste sieben Minuten vor dem Pausenpfiff erhöhte Mario Lemes nach einem Corner per Kopf auf 0:2. Eine Viertelstunde nach Wiederbeginn verkürzte Daniel Buchner nach einem Abwehrfehler der Mitterndorfer auf 1;2 und dieses Tor gab den Ausseern Auftrieb .So lag in den nächsten Minuten der Ausgleich auch mehrmals in der Luft. In der 77.Minute erhöhte dann aber Kapitän Stephan Schachner auf 1:3 und damit war das Match so gut wie entschieden. Die Hausherrn konnten in der Schlussphase nicht mehr zulegen und so spielte der Oberligist den Sieg routiniert zu Ende. Bad Mitterndorf Trainer Rene Ziller meinte zum Spiel:“ Es war keine berauschende Leistung von uns. Man hat gesehen ,dass es unser erstes Match ist. Zählen tut schlussendlich aber der Sieg.“

Semifinale im 2.Ennstaler Bezirkscup

Am kommenden Dienstag steigt das Semifinale im 2.Ennstaler Bezirkscup. Dabei kommt es mit Beginn um 18.30 Uhr zum Duell der Vorjahrsfinalisten ASV Bad Mitterndorf und FC Schladming. Um 18:30 Uhr trifft SC Geomix Liezen zu Hause auf den Unterligisten SV Stainach-Grimming. Während die Liezener als klarer Favorit in die Partie geht, ist ersteres Spiel völlig offen . Für Spannung ist auf alle Fälle gesorgt, denn Bad Mitterndorf will den Titel verteidigen und die Schladminger wollen sich für die vorjährige Finalniederlage revanchieren. Das große Finale wurde von Dienstag 26.Juli auf Montag den 25.Juli vorverlegt.

Text & Fotoquelle: "Der Ennstaler"