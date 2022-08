Ein Tor macht den Unterschied: Voitsberg gewinnt gegen Gamlitz mit 3:2

Details Samstag, 13. August 2022 12:14

FC Union RB Weinland Gamlitz hatte am Freitag gegen ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg mit 2:3 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage. Für Voitsberg war dies der dritte Sieg in Folge - die Preiß-Elf bleibt Tabellenführer.

Philipp Zuna war an allen drei Toren beteiligt: Er legte zwei auf und traf einmal selbst

Die Gäste führten nach zwei Minuten

Der FC Weinland Gamlitz erwischte einen Blitzstart und ging bereits in der zweiten Minute ging FC Gamlitz in Front. Philip Bruno Fuchs verwertete einen Abpraller von Voitsberg-Goalie Florian Schögl zur Führung. Der Vorsprung hielt aber nicht lange - die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten. Nach einer Freistoßflanke von Stephan Palla nickte Luka Caculovic zum Ausgleich ein (17.).

Der Führungstreffer fiel nur eine Minute später - der ASK Voitsberg eroberte nach dem Ankick der Gäste den Ball und zelebrierten einen schnellen Angriff über die linke Seite. Philipp Zuna legte mustergültig für Alexander Rother auf und der traf zum 2:1 zugunsten der Gastgeber (18.). In der 22. Minute krönte Philipp Zuna seine herausreigende Leistung mit dem nächsten Treffer. Nach einer Ballerorberung im Mittelfeld versenkte er das Spielgerät im rechten Kreuzeck.

Voitsberg traf binnen einer Minute zweimal

Ehe es in die Kabinen ging, markierte Jan Kristl das 2:3 für Gamlitz (42.). Nach einem Stanglpass stand der Slowene goldrichtig und schob ein - er machte die Partie noch einmal spannend. Nach dem Wiederbeginn rettete wieder einmal Schögl seiner Mannschaft den Sieg, als er bei einem Kopfball vom Fünfer den Ball mit einem tolle Reflex noch irgendwie von der Linie kratzte.

Die restliche Spielzeit gab es wenige Highlights, sodass der Unparteiische Rene Feldbaumer, nach zwei grundverschiedenen Halbzeitn pünktlich abpfeifen konnte. Am Ende feierte ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg drei Punkte für das Klassement und bleibt weiter ungeschlagen an der Tabellenspitze. FC Union RB Weinland Gamlitz rangiert mit vier Zählern auf dem sechsten Platz des Tableaus.

Am nächsten Freitag reist Voitsberg zu SC Geomix Liezen, zeitgleich empfängt FC Gamlitz SK Raiffeisen Fürstenfeld.

Stimmen zum Spiel:

Jürgen Hiden, Kapitän Voitsberg:

"Der Gegner hat uns alles abverlangt und uns das Leben aufgrund der aggressiven Zweikampfführung sehr gemacht. Wir haben uns gegen Gamlitz sehr schwer getan. Philipp Zuna machte den Unterschied aus und war maßgeblich am Sieg beteiligt."

Startformationen:

Voitsberg: Florian Schögl, Marco Allmannsdorfer, Nino Pungarsek, Philipp Zuna, Andreas Pfingstner, Jürgen Hiden (K), Petar Paric, Martin Salentinig, Luka Caculovic, Alexander Rother, Stephan Palla

Gamlitz: Matej Andrejc - Martin Oberluggauer, Bernd Zadravec, Sandro Sabathy - Gabriel Rode (K), Luka Vindis, Jan Kristl, Lucas Mario Horvat, David Katzianschütz, Ivan Mihaljevic - Philip Bruno Fuchs

Landesliga: ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg – FC Union RB Weinland Gamlitz, 3:2 (3:2)

42 Jan Kristl 3:2

22 Philipp Zuna 3:1

18 Alexander Rother 2:1

17 Luka Caculovic 1:1

2 Philip Bruno Fuchs 0:1

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller