Spiel-Satz-Sieg: Ilzer SV zerlegt Heiligenkreuz mit 6:3

Details Freitag, 19. August 2022 23:25

Ein Spiel, dass man so schnell nicht vergisst sahen die Besucher beim Aufeinandertreffen des TUS Teschl Brot Heiligenkreuz gegen den Ilzer SV. Insgesamt neunmal mussten die Torhüter den Ball aus dem Netz fischen - zum Leidwesen der heimischen Fans setzte sich das Gästeteam schlussendlich mit 6:3 durch.

Simon Paier (Nr. 13) traf zweimal per Kopf

In den ersten 30 Minuten fielen sechs Treffer

Ein offener Schlagabtausch mit Toren am laufenden Band wurde den 250 Besuchern im ersten Durchgang geboten. Den Auftakt des Torspektakels zelebrierte der Ilzer Adel Halilovic in der achten Minute, indem er auf 0:1 stellte. Die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten - Patrick Wiesenhofer glich in Minute 10 aus. Ein Kopfball von Simon Paier (16.) und schön herausgespielter Konter von Lucas Friedl (21.) ließ den veränderte den Spielstand auf 1:3.

Der nächste Treffer fiel nur wenige Augenblicke später (24.) - Zan Nikolic traf per Kopf zum 4:1 aus Sicht der Auswärtsmannschaft. In Minute 29 verkürzte Nino Köpf auf 2:4 und machte die Begegnung noch einmal spannend. Mit diesem Zwischenresultat ging es auch in die Halbzeitpause.

Zan Nikolic und Simon Paier trafen je zweimal

Ein Doppeltausch von Jerko Grubisic nach der Halbzeit (Patrick Unterkirchner kam für Jaka Vajda und Manuel Hödl für Florian Pinnitsch) sollte die Wende bringen - den nächsten Treffer erzielten aber wiederum die Ilzer. Paier erhöhte mit seinem zweiten Kopfballtreffer auf 5:2 (50.). Das nächste Tor war jetzt wieder den Hausherren vorbehalten, Andreas Tatschl drückte den Ball zum 3:5 über die Linie (74.) Der Ilzer SV ließ sich jetzt die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und legte noch eines nach - Zan Nikolic sorgte in der 93. Minute für den 3:6 Endstand.

Stimme zum Spiel:

David Hirschmann, Pressesprecher TUS Heiligenkreuz:

„Wir haben heute grundsätzlich nicht schlecht gespielt, sind es zwischenzeitlich aber etwas zu locker angegangen und Ilz hatte das Glück, dass quasi jeder Schuss ein Tor war.“

TUS HEILIGENKREUZ - ILZER SV 3:6 (2:4)

Torfolge: 0:1 (8. Halilovic), 1:1 (10. Wiesenhofer), 1:2 (16. Paier), 1:3 (21. Friedl), 1:4 (24. Nikolic), 2:4 (29. Köpf), 2:5 (50. Paier), 3:5 (74. Tatschl), 3:6 (93. Nikolic)

Sportplatz Heiligenkreuz; 250 Besucher; Hofgartner - Ofner - Steuber

Liveticker Heiligenkreuz - Ilz

Startformationen:

Hlg. Kreuz/W.: Daniel Stoiser - Erman Bevab, Matthias Gross, Lukas Ratschnig (K) - Nikola Vuksanovic, Manuel Leeb, Marco Heibl, Patrick Wiesenhofer, Florian Pinnitsch - Jaka Vajda, Nino Köpf

Ilzer SV: Daniel David Schuh, Benedikt Donnerer, Marcel Kene, Jan Meimer, Zan Nikolic, Simon Paier, Clemens Seifried, Adel Halilovic, Michael Kuwal (K), Lucas Friedl, Tobias Breitenberger

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller