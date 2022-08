Alles ger(i)egelt: Bruck gewinnt in Frauental mit 3:0

Details Freitag, 19. August 2022 23:52

Einen schnörkellosen und cleveren Auftritt legte der SC Stadtwerke Bruck an der Mur beim SV Domaines Kilger Frauental hin. Obwohl die Mehrheit an Torchancen auf Seiten der Hausherren lagen, setzten sich die Gäste schlussendlich mit 3:0 durch. Ein verdienter Sieg der Susic-Elf, die nun bereits seit drei Runden ohne Punkteverlust dastehen.

Brucks Mark Riegel trifft am laufenden Band: Fünf Treffer aus drei Spielen ergibt eine Quote von 1,67

Frauental haderte mit der Chancenverwertung

Die Partie startete gleich mit einem Schock für die Gastgeber - bereits nach fünf Minuten traf Brucks Tormaschine Mark Riegel zum 1:0 für die Gäste. Die Hausherren gaben sich aber nicht auf - ganz im Gegenteil - sie waren danach eigentlich die spielbestimmendere Mannschaft und kamen zu einer Vielzahl an Möglichkeiten. Die Kiste von Goalie Lukas Thonhofer war an diesem Spieltag aber wie vernagelt. Mit dem Halbzeitstand von 0:1 marschierten die Spieler samt Trainerstaff in die Kabinen.

Mark Riegel traf doppelt

Auch nach dem Wiederbeginn war der SC Bruck sofort hellwach - wiederum war es Riegel, der sein Team zum Jubeln brachte und in Minute 50 auf 2:0 erhöhte. Die Effizienz war ganz klar in den Reihen der Brucker angesiedelt - mit der nächsten Möglichkeit klingelte es bereits wieder im Kasten - Stipo Grgic traf zum 3:0 und fixierte damit gleichzeitig den Endstand. Der dritte Dreier im vierten Spiel - ein großartiger Saisonstart für die Obersteirer.

SV DOMAINES KILGER FRAUENTAL - SC STADTWERKE BRUCK/MUR 0:3 (0:1)

Torfolge: 0:1 (5. Riegel), 0:2 (53. Riegel) 0:3 (65. Grgic)

Wango - Walzl- Ranzenmayr

Liveticker Frauental - Bruck

Stimmen zum Spiel:

Ernst Klug, sportlicher Leiter Frauental:

„Verdienter Sieg der Gastmannschaft die mit einfachem und cleveren Fussball die Partie entschieden haben. Wir haben zu Beginn durch viele vergebenen Torchancen verpasst, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen. Kompliment an Bruck!“

Reinhard Stadler, sportlicher Leiter Bruck/Mur:

„Wir waren heute über 90 Minuten die bessere Mannschaft und haben das Spiel sicher heimgespielt. Obwohl wir einige verletzungsbedingte Ausfälle hatten, sind wir sehr zufrieden mit dem Spiel. Ein Lob an die Jungs!“

Startformationen:

Frauental: Ing. Daniel Paul (K), Christoph Strommer, Martin Lanz, Florian Moritz, Thomas Fauland, Nardi Lazaric, Mag. Florian Eibinger , BSc, Jan Ulrich, Florin Schmidt, Daniel Schmölzer, Maximilian Suppan

Bruck/Mur: Lukas Thonhofer, Pascal Lipp, Gjergj Shabani, Lukas Tomic, Jakob Erlsbacher, Nico Dormann, Stipo Grgic, Erion Krasniqi, Mark Riegel (K), Sebastian Paier, Marcel Katic