Voitsberg lässt Liezen vor eigenem Publikum keine Chance

Details Samstag, 20. August 2022 00:45

Der SC Liezen empfing am Freitagabend in der Landesliga in der vierten Runde den ASK Voitsberg. Die Gäste aus der Weststeiermark gingen als klarer Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Das Spiel endete mit eine 4:0-Kantersieg für die Gäste, die damit den vierten Sieg im vierten Saisonspiel feiern. Man behält damit die weiße Weste, während Liezen bei nur zwei Punkten aus vier Partien steht.

Starke Voitsberger

Die Partie beginnt munter und mit zwei Mannschaften, die nach vorne agieren. Voitsberg hat etwas mehr vom Spiel und es sollte auch gelingen, schnell die Führung zu erzielen. In der 15. Minute ist es so weit: Philipp Zuna trifft, nachdem Alex Rother die Kugel per Kopf zuerst nur an das Aluminium beförderte. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was aber erst nach etwas mehr als einer halben Stunde gelingt. Zuna lässt sich die Chance aus 13 Metern nicht entgehen. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Liezen tut sich schwer im Spiel nach vorne und macht hinten teils haarsträubende Fehler. So vergeht die erste Halbzeit und es geht mit der klaren 2:0-Führung auch in die Pause.

Klare Sache

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Gastgeber: Gleich nach Wiederbeginn kombiniert sich Voitsberg ganz elegant durch, schlussendlich bringt Hiden die Kugel im Heim-Tor unter. Damit ist das Spiel jetzt wohl so gut wie entschieden. Liezen gibt zwar nicht auf, doch die Fehler, die man hier und heute macht, darf man in der Landesliga und vor allem nicht gegen Voitsberg machen. Jeder Fehler wird eiskalt bestraft. In der 72. Minute fällt dann auch noch das 4:0. Luka Caculovic trifft nach einem Eckball per Kopf. Das 4:0 ist dann auch gleichzeitig der Endstand.

Christian Stangl (Sektionsleiter Liezen): "Es klingt komisch, aber wir haben heute insgesamt nicht so schlecht gespielt. Leider hat es in der Defensive gehapert. Diese Fehler darfst du auf dem Niveau machen."