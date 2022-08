Heisse Partie: Köflach und Gnas teilen sich die Punkte

Details Samstag, 20. August 2022 08:18

Eine sehr mitreissende und heisse Partie sahen die 250 Besucher bei der Begegnung zwischen dem ASK Mochart Köflach und dem USV Gnas. Die Besucher konnten viele Tormöglichkeiten, mehrere Stangenschüsse und einige strittige Schiedsrichterentscheidungen beobachten. Am Ende teilten sich die beiden Teams die Punkte.

Ivan Benko setzte sich zu Beginn mehrmals ins Szene

Die Anfangsphase war geprägt von gegenseitigem Hin und Her - kein Team wollte so richtig das Kommando übernehmen. Die erste Möglichkeit in der Partie hatten die Gäste - doch Torhüter Ivan Benko war bei einem Schuss aus fünf Metern zu Stelle und lenkte den Ball zur Stange ab (10.) . Es ging jetzt zügig dahin, nach 13 Minuten schraubte sich Tode Djakovic nach einem Eckball hoch und köpfte zur 1:0 Führung ein (13.). In Minute 29 verzeichneten die Gäste den nächsten Hochkaräter - doch wiederum war der Köflacher Torhüter auf seinem Posten In der 34. Minute konnte dann auch er nichts mehr ausrichten - Daniel Hierzer schob zum Ausgleich ein.

Mit dem 1:1 ging es in die Pause. Nach dem Wiederbeginn stellte Köflach-Coach Goran Milicevic ein wenig um und brachte Bozo Kozorcic und Gideon Binfor für Alexander Mirkov und Nico Schuster. Der Plan ging auf - die Gastgeber wurden von Minute zu MInute gefährlicher und jubelte in der 48. Minute erneut - zu früh, wie sich unmittelbar danach herausstellte - der Unparteiische gab den Treffer wegen angeblichem Abseits nicht. Auch den Gästen ereilte das selbe Schicksal - in Minute 55 hob der Assistent bei einem Treffer der Gnaser der Fahne - auch dieses Tor zählte nicht.

Jedem Team wurde ein Treffer wegen Abseits aberkannt

Die Partie wurde jetzt richtig spannend, beide Mannschaften wollten unbedingt noch ein Tor erzielen. In Minute 76 flankte ein Gnaser den Freistoß in den Fünfer - Torhüter Benko kam aus dem Tor, fing den Ball nicht - und Tobias Kölli bedankte sich mit der 2:1 Führung aus Sicht der Gäste. Jetzt warfen die Hausherren alles nach vorne und drückten die Auswärtigen hinten rein - die Gnaser Defensive stand aber sehr kompakt. In der 80. Minute herrschte nocheinmal kurz Aufruhr: Djakovic wurde im Strafraum regelwidrig gelegt, der Schiedsrichter pfiff aber nur - Freistoß.

In Minute 83 nagelte Djakovic einen Freistoß an die Kreuzlatte - den Zusehern blieb fast das Herz stehen. Kurz vor Ende - genauer gesagt in der Nachspielzeit - war es dann Stignjedec der den Köflachern dennoch noch einen Punkt bescherte. Er bewies Übersicht und sehr großen Mut und überlupfte den Torhüter aus etwa 30 Metern. Somit endete diese Begegnung mit einer gerechten 2:2 Punkteteilung.

Stimmen zum Spiel:

Goran Milicevic, Trainer Köflach:

„So wie das Spiel gelaufen ist, bin ich mit dem Unentschieden zufrieden.

ASK MOCHART KÖFLACH - USV GNAS 2:2 (1:1)

Torfolge: 1:0 (12. Djakovovi), 1:1 (34. Hierzer), 1:2 (76. Kölli), 2:2 (93. Stignjedec)

Stadion Köflach; 350 Besucher; Vonic - Causevic - Stüber

Startformationen:

Köflach: Ivan Benko - Tode Djakovic, Ivor Horvat, Manuel Ruprechter - Lukas Sidar (K), Lukas Martin Schusteritsch, Aleksandar Mirkov, Josip Stignjedec - Christoph Fuchs, Nico Schuster, Nikica Filipovic

Gnas: Michael Sammer , BEd - Jonas Kölli, Thomas Suppan, Tobias Kölli - Daniel Zimmermann, David Friedl, David Fink, Daniel Wolfgang Hierzer - Raphael Kniewallner (K), Gabriel Puntigam, Stefan Thomas Strohmaier

