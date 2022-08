Glanztat: Aufsteiger Fehring holt den nächsten Dreier

Details Samstag, 20. August 2022 09:43

Der Aufsteiger UFC Fehring bleibt in der Landesliga weiter ungeschlagen. Auch gegen den SV Lebring Raiba Gady holte die Elf von Rainer Pein drei Punkte. Die Gäste hatten sich den Saisonstart sicher anders vorgestellt - nach vier Runden holten die Lebringer magere drei Punkte.

Der UFC Fehring eilt von Sieg zu Sieg

Felix und Benjamin Glanz waren vor dem Tor erfolgreich

Die Hausherren starteten sehr druckvoll und verzeichneten in der Anfangsphase einige Möglichkeiten. In der 26. Minute wollte ein Lebringer Verteidiger nach einem kurz abgespielten Eckball und der daraus folgenden Flanke klären - er traf den Fuss von Benjamin Glanz - und es klingelte zum 1:0 für Fehring im Kasten. Lebring tat sich gegen die Gastgeber sehr schwer und konnte wenig Akzente setzen hatte aber auch ein wenig Pech - ein Schuss von Jure Volmajer landete nur an der Stange.

In Minute 42 erhöhte Felix Glanz auf 2:0 - er traf nach einer Flanke per Kopf zur Führung. In Minute 44 jubelten die Fehringer zu früh - ein vermeintlicher Treffer wurde wegen Abseits aberkannt. Kurz vor dem Pausenpfiff hätte Jonas Lang den Anschlusstreffer erzielen können - er blieb aber aus kurzer Distanz zweiter Sieger. So ging es mit dem passablen Vorsprung für die Heimischen in die Kabinen.

Herbert Rauter sah Rot

Im zweiten Durchgang waren dann die Gäste vollkommen abgemeldet, der Ball war fast ausschließlich in den Reihen der Heimelf zu finden. Mit seinem zweiten Tagestreffer in der 59. Minute besorgte Felix Glanz das 3:0 - das war auch gleichzeitig die Vorentscheidung. Ein Highlight gab es noch: In der 74. MInute wurde der Lebringer Herbert Rauter wegen Beleidigung mit der roten Karte vom Platz gestellt - für das Endergebnis hatte dieser Platzverweis aber keine Bedeutung mehr, Fehring gewann schlussendlich mit 3:0 und bleibt somit nach vier Runden weiterhin ohne Niederlage.

Stimmen zum Spiel:

Rainer Pein, Trainer Fehring:

„Lebring hat eine sehr gute Offensive. Das Glück war ein wenig auf unserer Seite. Wir haben unterm Strich verdient gewonnen, weil wir selbst einiges liegen gelassen haben. Unsere Kampfstärke hat uns zum Sieg gebracht.“

Franz Labugger, Obmann Lebring:

"Ich war beim Spiel nicht dabei. Im Nachhinein betrachtet war es sicher eine gute Entscheidung, meine Gesundheit zu schonen!"

UFC FEHRING - SV LEBRING RAIBA GADY 3:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 (26. B. Glanz), 2:0 (42. F. Glanz), 3:0 (59. F. Glanz)

Sportzentrum Fehring; 400 Besucher; Grasser - Kulasin - Mittasch

LIveticker Fehring - Lebring

Startformationen:

Fehring: Pascal Sommerfeld - Denis Topolovec, Paul Glanz (K), Michael Weitzer, Benjamin Glanz, Christian Landl, Josip-Domagoj Hranilović - Nejc Omladic, Marco Lindner, Tobias Höber - Felix Glanz

Lebring: Tomislav Lipovac - Cajetan Beutle, Mario Pilz, Tobias Ehmann, Florian Ferk (K) - Nejc Rober, Sebastian Mann, Jure Volmajer, Christoph Martschinko - Marco Heil, Jonas Lang

Glanz

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller