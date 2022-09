Bittere Pille: Heiligenkreuz hat in Lafnitz knapp das Nachsehen

Details Samstag, 10. September 2022 09:00

Am 7. Spieltag traf in der Landesliga der SV Lafnitz II auf den TUS Heiligenkreuz/Waasen. Dabei traf der Tabellenfünfte auf den Zehnten. Die Punktedifferenz der beiden Mannschaften beträgt drei Zähler.

Stefan Sulzer (Lafnitz II) markierte in der 76. Minute den spielentscheidenden Treffer

Ausgeglichene erste Hälfte

Während die Lafnitzer bereits seit drei Spieltagen unbesiegt dastehen, hat Heiligenkreuz doch mit inkonstanten Darbietungen zu kämpfen. Die Begegnung beginnt mit einer Lafnitzer Großchance: Sulzer tankt sich auf rechts stark durch , will aufspielen , aber der Ball wird geblockt und kommt wieder zu ihm zurück. Der darauffolgende Abschluss wird gerade so von dem Keeper der Gäste auf der Linie entschärft. 15. Minute: Nach einem Abstimmungsproblem von Fabian geht es schnell , mit einem Ball ist die gesamte Viererkette überspielt. Am Ende des Angriffs kann der Flügelspieler der Gäste mit der Nummer 17 Keeper Suprun nicht bezwingen. 17. Minute: Nach einem Standard von der halbrechten Seite fällt der erste Treffer! Der Freistoß kommt gefährlich ans Fünfereck , wo Keeper Suprun nicht ganz sicher wirkt , und Heibl zum 0:1 ins leere Tor einnicken kann. Die Lafnitzer drücken nun mehr aufs Gas! Sie nähern sich immer öfter dem Strafraum der Gäste an , finden auch Wege genau dorthinein. Was Zählbares ist dabei noch nicht herausgesprungen. 41. Minute: Traumtor von Neubauer! Einen Freistoß aus halblinker Position schweißt dieser sensationell in die Maschen , der Keeper der Gäste kann hier nur hinterherschauen - Halbzeitstand: 1:1.

Lafnitz hat das bessere Ende für sich

Der zweite Durchgang beginnt dann mit einer Möglichkeit für die Gäste. Ein schwerer Abwehrfehler von Kirnbauer , der den Ball unzureichend abdrängt , führt fast zum nächsten Gegentreffer , der diesmal aber gezählt hätte. Glück für die Lafnitzer , dass der Angreifer nur ganz knapp verfehlt. Daraufhin verläuft das Spiel wiederum sehr ausgeglichen. In der 76. Minute gelingt es den Lafnitzern dann erstmalig in Führung zu gehen. Eine schöne Seitenverlagerung auf den in der zweiten Halbzeit stärker werdenden Fabian schafft viel Raum , der dann einen optimalen Ball auf Sulzer spielt , der die Kugel nur mehr über den Schlappen laufen lassen muss. Verdient sieht anders aus , wird den Lafnitzern aber egal sein. 78. Minute: Wieder ein Schnitzer von Kirnbauer , der eingewechselte Unterkircher kann diesen nicht nutzen. Sein Schuss aus der Drehung wird vom aufmerksamen Suprun gut pariert. 83. Minute: Lafnitz mit der Chance auf das dritte Tor. Nach einem punktgenauen Seitenwechsel von Strodl , gelangt Binder an dessen Ende. Er spielt einen guten Chipball auf Milici , der sich die Kugel mit der Brust runternimmt und per Volley nur wenige Zentimeter an der linken Stange vorbeischießt. 89. Minute: Heiligenkreuz schrammt knapp am 2:2 vorbei. Lattentreffer für die Gäste! Nach einem scharf getretenem Eckball steigt ein Heiligenkreuzer am höchsten , sein Kopfball landet am Querbalken. Keeper Suprun hätte hier definitiv das Nachsehen gehabt - Spielendstand: 2:1. In der nächsten Runde gastiert Lafnitz II am Dienstag, 13. September um 19:00 Uhr in Köflach. Heiligenkreuz empfängt zur selben Zeit die Gnaser.

LAFNITZ II - TUS HEILIGENKREUZ 2:1 (1:1)

Torfolge: 0:1 (17. Heibl), 1:1 (41. Neubauer), 2:1 (76. Sulzer)

Stimmen zum Spiel:

Jerko Grubisic, Trainer Heiligenkreuz:

"Ich habe mich in meiner 25jährigen Karriere noch nie schlecht über einen Schiedsrichter geäussert, aber das war heute eine Katastrophe. Das war ein Skandal! Die Leistung meiner Mannschaft war trotz der Niederlage sehr gut wir haben sehr viel investiert."

David Hirschmann. Pressesprecher Heiligenkreuz:

"Leider sind heute zu viele Schiedsrichterentscheidungen gegen uns gefallen. Zumindest einen Punkt hätten wir uns auf jeden Fall verdient gehabt. Zum Glück können wir bereits am kommenden Dienstag gegen Bruck wieder voll angreifen."

Startformationen:

SV LICHT-LOIDL Lafnitz Amat.: Gabriel Georg Suprun - Johannes Schriebl, Dominik Kirnbauer, Peter Kandlhofer, Julian Fabian - Stefan Trimmel, Marc Kögl, Justin Strodl - Giuliano Luigi Milici, Stefan Sulzer (K), Elias Neubauer

Hlg. Kreuz/W.: Daniel Stoiser - Erman Bevab, Lukas Ratschnig (K), Christoph Michelitsch - Nikola Vuksanovic, Georg Schantl, Manuel Leeb, Marco Heibl, Patrick Wiesenhofer - Andreas Julian Tatschl, Jaka Vajda

Fußballarena Lafnitz, 100 Zuseher, SR: Stefan Grasser

