Heimsieg: Heiligenkreuz setzt die Brucker schachmatt

Details Dienstag, 13. September 2022 20:33

Am 8. Spieltag traf in der Landesliga der TUS Heiligenkreuz am Waasen auf den SC Stadtwerke Bruck/Mur. Dabei traf der Tabellen-Vierzehnte auf den Elften. Die Differenz der beiden Mannschaften beträgt zwei Punkte.

Heiligenkreuz agiert sehr abgebrüht

Beide Mannschaften sind im unteren Tabellenbereich angesiedelt. Das hat man sich beiderseits wohl etwas anders vorgestellt. Entsprechend hat man es auch auf der Agenda stehen, drei Punkte auf die Habenseite zu bringen. Vom Start weg sind es vorerst die Brucker, die die besseren Momente verzeichnen. Aber in Führung gehen dann die Hausherren in der 19. Minute. Nach Ratschnig-Zuspiel ist es Marco Heibl, der volley einnetzt. Sebastian Paier und Nico Dormann lassen dann Chancen für die Gäste ungenützt. 25. Minute: Es steht 2:0! Manuel Leeb ist dabei mit einem Freistoß erfolgreich. Dann ist es der Brucker Stipo Grgic, der es verabsäumt zu verkürzen - Halbzeitststand: 2:0.

Die Brucker Bemühungen bleiben unbelohnt

Das starke Auftreten der Brucker bringt es mit sich, dass in dieser Partie noch überhaupt nichts entschiehieden ist. Nino Köpf findet gleich nach Wiederbeginn eine tolle Heiligenkreuz-Gelegenheit vor. In der 55. Minute kommt es dann aber zum 2:1. Ein schönes Eigentor, Ratschnig spielt unkontrolliert zurück und Schlussmann Stoisser war auf den Weg nach draußen, so geht der Ball ins Tor und somit steht es 2:1. Nach dem Anschlusstreffer werden die Gäste gefährlicher aber zum Glück für Heiligenkreuz fehlt der letzte Pass auf das Tor. Immer wieder kommen die Gäste von der Seite, der Ball findet aber keine Abnehmer im Strafraum. Effizienter sind da die Stiefingtaler, Driesner sorgt in der 92. Minute für den 3:1-Spielendstand. In der nächsten Runde gastiert Heiligenkreuz am Samstag, 17. September um 17:00 Uhr in Wildon. Bruck/Mur besitzt bereits am Tag zuvor mit der Startzeit um 19:00 Uhr das Heimrecht gegen Köflach.

TUS HEILIGENKREUZ - SC BRUCK/MUR 3:1 (2:0)

Torfolge: 1:0 (19. Heibl), 2:0 (25. Leeb), 2:1 (55. Ratschnig/ET), 3:1 (92. Driesner)

Stimme zum Spiel:

Jerko Grubisic, Trainer Heiligenkreuz:

"Der Druck war aufgrund der letzten Runden auf beiden Seiten sehr hoch. Der Platzverhältnisse waren katastrophal.Bruck ist besser ins Spiel gekommen als wir. In dieser Phase haben wir das Tor gemacht, das hat die Wende gebracht. Summasumarum war der Sieg verdient. (1. Tor perfekter Volley wie Van Basten 1988) (2-0 Freistoß ins Kreuzeck) unglaubliches Eigentor - Rückpass von 40 Metern - dann wurde Bruck immer gefährlicher - letztes Tor Konter."

Startformationen:

Hlg. Kreuz/W.: Daniel Stoiser - Erman Bevab, Lukas Ratschnig (K), Christoph Michelitsch - Nikola Vuksanovic, Georg Schantl, Manuel Leeb, Marco Heibl, Patrick Wiesenhofer, Florian Pinnitsch - Nino Köpf

SC Bruck/Mur: Lukas Thonhofer, David Harrer, Gjergj Shabani, Lukas Tomic, Jakob Erlsbacher, Nico Dormann, Stipo Grgic, Gjin Gjinaj, Erion Krasniqi, Mark Riegel (K), Sebastian Paier

Sportplatz Heiligenkreuz, 200 Zuseher, SR: Philipp Duschek

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

by: Roo