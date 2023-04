Gnas untermauert gegen Köflach Heimstärke - 500. Pflichtspieleinsatz für Christian Schadler

Details Samstag, 01. April 2023 02:19

Am Freitag trafen USV Gnas und ASK Mochart Köflach aufeinander. Das Match entschied Gnas mit 2:0 für sich. Auf dem Papier ging USV Gnas als Favorit ins Spiel gegen ASK Köflach – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel hatte das Endresultat 2:2 gelautet. Ein ganz besonderes Spiel war es für Routinier Christian Schadler - er feierte seinen 500. Einsatz für die Gnaser.





Die Gnaser dominieren vor 500 Zusehern das Spiel von Beginn an und können auch in der 12. Minute durch einen Kopfballtreffer von René Wagist nach einem Eckball von Matthias Schadler mit 1:0 in Führung gehen. Mit der Führung im Rücken wollen die Gnaser nachlegen, was aber nicht gelingt, denn ab der 25. Minute kommen auch die Gäste besser ins Spiel und fanden in der 27. Minute durch Kapitän Lukas Sidar eine große Möglichkeit zum Ausgleich vor, Sidar läuft allein auf das Tor von Goalie Michael Sammer, dieser bleibt aber bärenstark. In der 31. Minute verletzt sich Gnas-Kapitän Matthias Schadler und wird später mit der Rettung abtransportiert. Für ihn spielt nun Thomas Suppan.

Köflach ist in der zweiten Halbzeit wesentlich konkreter in der Offensive. Anstatt des Ausgleichs fällt aber das 2:0. Nach einem Freistoß von der rechten Seite durch Daniel Zimmermann kann Thomas Suppan zum 2:0 einschießen. In der 58. Minute wird Gnas-Stürmer Gabriel Puntigam ideal freigespielt und läuft allein auf den Torhüter zu, überspielt ihn, doch sein Schuss wird noch vor der Linie gekratzt. Dann haben die Köflacher Pech: Roland Hartmann trifft nur die Latte. Auch auf der Gegenseite eine Top-Chance: Gabriel Puntigam kommt nach einer Flanke von Daniel Zimmermann zum Kopfball, aber der Torhüter kann den zu zentralen Kopfball halten (80.). In der 87. Minute kommt Christian Schadler ins Spiel und damit zu seinem 500. Einsatz für den USV Gnas, kurz darauf ist das Spiel vorbei.

USV Gnas konnte sich gegen ASK Mochart Köflach auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. Gnas verbuchte insgesamt neun Siege, sechs Remis und vier Niederlagen. Die letzten Resultate von USV Gnas konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

ASK Köflach führt mit 27 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Wo beim Gast der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 21 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Sieben Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen hat Köflach momentan auf dem Konto.

In zwei Wochen, am 10.04.2023, tritt Gnas bei FC Judenburg an, während ASK Mochart Köflach drei Tage früher Ilzer Sportvereinigung empfängt.

Marko Kovacevic (Trainer Gnas): "Köflach ist bekannt für ihre gute Organisation in der Defensive. Im Umschaltspiel und bei Standards sind sie sehr gefährlich. Wir haben eine gute Balance zwischen Offensive und Defensive gefunden und somit auch verdient gewonnen. Gedanklich waren wir nach dem Spiel aber alle bei unserem Kapitän. Wir hoffen bei Schadi auf keine schwere Knieverletzung."

Landesliga: USV Gnas – ASK Mochart Köflach, 2:0 (1:0)

56 Thomas Suppan 2:0

12 Rene Wagist 1:0

