Voitsberg lässt Liezen keine Chance

Details Samstag, 01. April 2023 02:23

SC Liezen blieb gegen ASK Voitsberg chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. An der Favoritenstellung ließ Voitsberg keine Zweifel aufkommen und trug gegen SC Geomix Liezen einen Sieg davon. Im Hinspiel war SC Liezen bei der deutlichen 0:4-Pleite unter die Räder gekommen.

Vor 350 Zuschauern stellt Philipp Zuna das 1:0 für ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg sicher (23.) - er wird ideal von Philipp Schellnegger freigespielt und lässt dem Liezener Goalie keine Chance. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was auch gelingt. In der 30. Minute gibt es Elfer für die Voitsberger. Jürgen Hiden tritt an und verwandelt zum 2:0. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (42.) baut Petar Paric nach einer Flanke per Kopf die Führung der Gastgeber aus. Liezen ist im ersten Durchgang weitgehend chancenlos. Nach dem souveränen Auftreten von ASK Voitsberg überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand.

Im zweiten Durchgang können die Liezener das Match offener gestalten, doch für Tore sollte es nicht reichen. .ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg ließ den Vorsprung in der 90. Minute durch einen von Hiden verwandelten Elfer anwachsen. Am Ende kam ASK Voitsberg gegen SC Geomix Liezen zu einem verdienten Sieg.

Auf die Stabilität der eigenen Hintermannschaft konnte sich ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg beim Sieg gegen SC Liezen verlassen, und auch tabellarisch sieht es für Voitsberg weiter verheißungsvoll aus. Die Verteidigung von ASK Voitsberg wusste bisher überaus zu überzeugen und wurde erst 19-mal bezwungen. Die Saison von Voitsberg verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg nun schon 14 Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst drei Niederlagen setzte. Die letzten Resultate von ASK Voitsberg konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Die Abstiegssorgen von SC Geomix Liezen sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Die Defensive der Gäste muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 47-mal war dies der Fall. Nun musste sich SC Liezen schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. In den letzten fünf Partien ließ SC Geomix Liezen zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich fünf.

Voitsberg stellt sich am Donnerstag (19:00 Uhr) bei Tus Heiligenkreuz am Waasen vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt SC Liezen SK Raiffeisen Fürstenfeld.#

Heimo Blümel (Obmann-Stellvertreter Voitsberg): "Der wichtige Sieg gegen Liezen ist uns gelungen und wir haben zu Hause den ersten Sieg 2023 eingefahren."

Landesliga: ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg – SC Geomix Liezen, 4:0 (3:0)

90 Juergen Hiden 4:0

42 Petar Paric 3:0

30 Juergen Hiden 2:0

23 Philipp Zuna 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei