Fehring deklassiert Gnas vor eigenem Publikum

Details Freitag, 14. April 2023 23:00

Mit 0:4 verlor USV Gnas am vergangenen Freitag deutlich gegen Fehring. Das Hinspiel bei UFC Fehring hatte Gnas schlussendlich mit 3:1 für sich entschieden. Vor dem Spiel wurde der langjährige Kapitän der Gnaser, Matthias Schadler von den Spielern und Funktionären sowie den Fans gebührend gefeiert und in die "Fußballpension" verabschiedet.

Mit sechs Minuten Verspätung wird das Match angepfiffen. Es sind noch keine zwei Minuten gespielt und die Fehringer bejubeln den ersten Treffer. Nach einem kurz abgespielten Eckball trifft Raphael Wien zum 1:0 für die Gäste. Kurz darauf legen die Fehringer nach. Nach einem Angriff über die rechte Seite ist Leonhard Kaufmann zur Stelle. Die Fehringer stehen in der Verteidigung gut und sind bei den Angriffen gefährlicher als die Gnaser, die sich im Angriff kaum in Szene setzen. Ein Freistoß von Daniel Zimmermann aus 30 Metern zieht knapp über die Querlatte ins Torout (29.). In der 40. Minute vergibt Fehrings Kaufmann eine tolle Möglichkeit. Dann geht es in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit beginnt gleich mit einem Tor für die Gäste. Ein Freistoß aus etwas mehr als 20 Metern wird abgefälscht, von Torhüter Michael Sammer springt der Ball weg und Kaufmann ist zur Stelle. Das ist wohl die Entscheidung. Am Spielgeschehen ändert sich in der Folge wenig, die Gäste kontrollieren das Spiel und kommen in der 87. Minute aus einem herrlichen Freistoß durch Marco Lindner, der das Leder ins rechte Kreuzeck setzt, zum 4:0. Das ist es dann gewesen.

Neun Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen hat Gnas derzeit auf dem Konto. Die Situation beim Gastgeber bleibt angespannt. Gegen Fehring kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Die Saison von UFC Fehring verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von elf Siegen, vier Remis und nur sechs Niederlagen klar belegt. In den letzten fünf Partien rief Fehring konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

UFC Fehring setzte sich mit diesem Sieg von USV Gnas ab und nimmt nun mit 37 Punkten den zweiten Rang ein, während Gnas weiterhin 33 Zähler auf dem Konto hat und den fünften Tabellenplatz einnimmt.

Am nächsten Freitag reist USV Gnas zu SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring, zeitgleich empfängt Fehring Ilzer Sportvereinigung.

Marko Kovacevic (Trainer Gnas): "Fehring hat einen super Start erwischt. Wir waren im Spielaufbau sehr ungeduldig und haben sie immer wieder zum Kontern eingeladen. Dadurch geht die Niederlage in Ordnung. Das Schlimmste heute war trotzdem die Verabschiedung und das Kariereende von Schadler Matthias."

Landesliga: USV Gnas – UFC Fehring, 0:4 (0:2)

87 Marco Lindner 0:4

47 Leonhard Kaufmann 0:3

8 Leonhard Kaufmann 0:2

2 Raphael Wien 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei