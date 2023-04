Ungefährdeter Kantersieg: Wildon düpiert Frauental

Details Freitag, 14. April 2023 23:23

SV Domaines Kilger Frauental blieb gegen SV Raiffeisen Wildon chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. SV Wildon ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen SV Frauental einen klaren Erfolg. Nicht nur die Statistiker freut es - auch im Hinspiel wurde Frauental mit 0:4 abgeschossen.

Trainer Robert Kothleitner belegt mit seinem SV Wildon in der Rückrundentabelle den ersten Platz

150 Besucher sahen dominante Wildoner

Vom Start weg ließ der SV Wildon keinen Zweifel aufkommen, wer bei diesem Spiel als Sieger vom Platz gehen würde. Die Hausherren bestimmten das Spiel und diktierten nach Belieben. Ein Mann glänzte an diesem Tag besonders: Zorko Gal traf im Doppelpack für Wildon (10./39.). Das 1:0 erzielte er nach einem Assist von Michael Wallner, beim 2:0 zündete er den Turbo, sprintete aus 30 Metern in Richtung Tor und versenkte dann einen Schuss genau im Eck.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.) baute Denis Perger die Führung der Heimmannschaft aus. Nach einem Gestocher im Strafraum drückte er den Ball über die Linie. Die einzige Möglichkeit der Gäste vereitelte Wildon-Keeper Lukas Waltl mit einer schier unglaublichen Parade. Das überzeugende Auftreten von SV Raiffeisen Wildon fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung.

Eigentlich war SV Domaines Kilger Frauental schon geschlagen, als Sandro Foda das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (59.). Er fasste sich ein Herz und zog von der Strafraumgrenze ab - der Ball wurde noch abgefälscht und landete im Tor. Den gebrauchten Tag des Gasts unterstrich in der Folge die vorzeitige Hinausstellung von Martin Lanz durch eine Rote Karte (75.). Letztlich kam SV Wildon gegen Frauental zu einem verdienten 4:0-Sieg.

Zorko Gal markierte einen Doppelpack

Wildon rückt auf Platz sechs vor

Der erste Rang der Rückrundentabelle ist Ausdruck der jüngsten Erfolgsgeschichte von Wildon. Durch den Erfolg rückte SV Raiffeisen Wildon auf die sechste Position der Landesliga vor. SV Wildon verbuchte insgesamt zehn Siege, drei Remis und acht Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über SV Domaines Kilger Frauental ist Wildon weiter im Aufwind.

Trotz der Niederlage belegt SV Frauental weiterhin den zehnten Tabellenplatz. Wo bei Frauental der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 22 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Sieben Siege, sechs Remis und acht Niederlagen hat SV Domaines Kilger Frauental derzeit auf dem Konto. SV Frauental taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

SV Raiffeisen Wildon tritt am kommenden Freitag bei FC Union RB Weinland Gamlitz an, Frauental empfängt am selben Tag USV RB Mettersdorf.

Stimme zum Spiel:

Heinz Karner, sportlicher Leiter Wildon:

"Das war von Anfang an bis zum Schluss eine klare Partie für uns. Der Sieg war auch in dieser Höhe verdient."

Landesliga: SV Raiffeisen Wildon – SV Domaines Kilger Frauental, 4:0 (3:0)

59 Sandro Foda 4:0

45 Denis Perger 3:0

39 Zorko Gal 2:0

10 Zorko Gal 1:0

Aufstellungen:

Wildon: Lukas Waltl - Jure Travner, Denis Perger, Fran Slamberger, Robert Pusaver - Sandro Foda (K) (74. Neuhold), Matic Crnic (69. Sommer), Zorko Gal (69. Winter), Marc Möstl, Markus Farnleitner (46. Schlatte) - Michael Wallner (82. Kassler)

SV Domaines Kilger Frauental: Ing. Daniel Paul (K) - Christoph Strommer, Martin Lanz, Lukas Elias Kremser, Mag. Florian Eibinger , BSc - Erich Baumann, Manuel Christof (69. Bucher), Jan Ulrich, Daniel Schmölzer (79. Moritz) - Thomas Fauland (, Jonas Janetzko (79. Weber)

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

