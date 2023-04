Kampf im Nachtrag: Judenburg zieht in Ilz den Kürzeren

Details Dienstag, 18. April 2023 21:48

Durch ein 2:0 holte sich Ilzer Sportvereinigung in der Nachtragspartie in der steirischen Landesliga gegen FC Judenburg drei Punkte. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Ilzer SV wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel war ein spannender Fight gewesen, in dem das Heimteam gegen Judenburg mit einem knappen 3:2 triumphiert hatte.

Die Partie beginnt munter und mit zwei Mannschaften, die nach vorne agieren. Ilz dominiert, doch auch Judenburg versteckt sich nicht. Nach wenigen Minuten die erste Gelegenheit für die Ilzer, doch der Schuss wird geblockt. Die Ilzer bleiben am Drücker, doch irgendwie will das Leder nicht in die richtig gefährliche Zone. Dann wird auch Judenburger konkreter im Offensivspiel und plötzllich steht der Goalie der Heimischen im Mittelpunkt. Er kratzt das Leder in einer Situation nach einem Corner gleich zwei Mal von der Linie. Zur Pause stand dementsprechend ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Ilzern, die von der Top-Chance der Judenburger offenbar aufgeweckt wurden. Lucas Friedl war vor 299 Zuschauern mit der Führung zur Stelle (47.) - er wird schön in Szene gesetzt und trifft - keine Chance für den Judenburger Schlussmann. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was aber vorerst nicht gelingt. Dementsprechend bleibt das Spiel spannend, denn Judenburg hat noch nicht aufgegeben. Man versucht es spielerisch und hat dann auch die Ausgleichschance. Es waren schließlich nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Jan Meimer für einen Treffer sorgte (91.) - schöner Pass in die Tiefe und Meimer überlupft den gegnerischen Goalie. Schließlich strich Ilz die Optimalausbeute gegen FC Judenburg ein.

Auf dem 14. Platz der Hinserie nahm man von Ilzer Sportvereinigung wenig Notiz. Der aktuell fünfte Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings für Aufsehen. Nach diesem Erfolg steht Ilzer SV auf dem zwölften Platz der Landesliga. Ilz bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, fünf Unentschieden und zehn Pleiten. Ilzer Sportvereinigung erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als Judenburg. Man kassierte bereits 55 Tore gegen sich. Mit lediglich zehn Zählern aus 21 Partien stehen die Gäste auf dem Abstiegsplatz. Die Offensive von FC Judenburg zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – 20 geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Judenburg musste sich nun schon 17-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da FC Judenburg insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Vom Glück verfolgt war Judenburg in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Das nächste Mal ist Ilzer SV am 21.04.2023 gefordert, wenn man bei UFC Fehring antritt. FC Judenburg empfängt schon am Freitag ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg als nächsten Gegner.

Christoph Seidl (Trainer Ilz): "Es war die erwartet schwierige Partie mit einem dreckigen Sieg für uns. Ich muss den Judenburgern ein Kompliment aussprechen. Sie haben es uns nicht leicht gemacht. Umso schöner ist es, dass die Mannschaft draufgeblieben ist und letztlich verdient drei Punkte geholt hat, die wir gerne mitnehmen."

Landesliga: Ilzer Sportvereinigung – FC Judenburg, 2:0 (0:0)

91 Jan Meimer 2:0

47 Lucas Friedl 1:0

