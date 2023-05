ASK Voitsberg setzt Erfolgsserie fort - Heimsieg gegen Mettersdorf

Details Dienstag, 09. Mai 2023 22:46

Durch ein 2:1 holte sich ASK Voitsberg in der Partie gegen USV Mettersdorf drei Punkte. Die Überraschung blieb aus, sodass Mettersdorf eine Niederlage kassierte. Das Hinspiel war unentschieden mit 1:1 geendet. Voitsberg führt weiterhin mit acht Punkten Vorsprung die Tabelle der Landesliga an.

Petar Paric erzielte die Führung für die Voitsberger

Zur Pause führte der Tabellenführer mit 2:0

Der Tabellenführer musste am Dienstagabend auf einige Stammkräfte verzichten. Beim Aufwärmen verletzte sich dann auch noch David Hermann. Für ihn kam Petar Paric kurzfristig in das Team. Gerade hatte Schiedsrichter Gerhard Wango die Partie angepfiffen, da kam der Favorit durch Allmansdorfer auch schon zur ersten Chance. Sein Abschluss verfehlte jedoch das Tor deutlich.

In der neunten Minute war es dann fast so weit, noch fiel die Heimführung jedoch nicht.

Nach einem kurz gespielten Eckball schließt SCHELLNEGER ab, er trifft seinen Mitspieler, welcher den Ball aus dem Tor befördert! Anonymos, Ticker-Reporter

Voitsberg drückte nun wahrhaftig auf die schnelle Führung, die Gäste versuchten sich mit Kontern Luft zu verschaffen und kamen in der 25.Minute erstmals wirklich gefährlich vor das Tor. Eine Minute später war es dann geschehen und der Tabellenprimus führte in dieser Partei.

Petar Paric war es, der in der 26. Minute zur Stelle war. Genau jener Paric, der erst Minuten vor dem Anpfiff in die Startelf gerutscht war. Alexander Rother spielte zum agilen Philipp Schnellnegger, der bediente Paric. Im 1:1 gegen Keeper Alexander Stremetz setzte er sich durch und schob das Leder zur Heimführung ein (26.)

Weiterhin sah man das gleiche Spiel: der Tabellenführer spielte offensiv und dominierte das Match. Aus dieser Überlegenheit resultierte das 2:0 in der 38.Minute. Marco Allmannsdorfer versenkte die Kugel für den Tabellenprimus (38.).

HACK lupft den Ball locker lässig über die Abwehr von Mettersdorf! ALLMANNSDORFER bleibt ganz cool und schiebt zum 2:0 ein! Anonymos, Ticker-Reporter

Es lief somit nach Plan für das Team von Trainer David Preiss. Mit der 2:0 Führung für das Heimteam ging es in die Kabine.

Nach der Pause geht Mettersdorf volles Risiko

Wenige Minuten nach Wiederbeginn lupfte Kapitän Posch den Ball lässig in Richtung Voitsberger Tor. In letzter Sekunde konnte Heimkeeper Florian Schögl den Ball an die rettende Latte lenken. Mettersdorf setzte nun alles auf eine Karte und versuchte den Anschlusstreffer zu erzielen. Dieser fiel dann auch: Dominik Weiss witterte seine Chance und schoss den Ball mit einem platzierten Weitschuss zum 1:2 für USV RB Mettersdorf ein (86.).

Zu mehr reichte es für die Gäste am Ende nicht mehr. Der Tabellenführer spielte die Partie nach Hause und strich die Optimalausbeute von drei Punkten gegen den Gast ein.

Dominik Weiss konnte in der Schlussphase noch verkürzen, Punkte brachte sein Weitschuss jedoch nicht mehr ein

So steht es um beide Teams

Nach 25 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für ASK Voitsberg 56 Zähler zu Buche. Mit nur 24 Gegentoren stellt Voitsberg die sicherste Abwehr der Liga.

Durch diese Niederlage fällt USV Mettersdorf in der Tabelle auf Platz acht zurück. Mettersdorf verbuchte insgesamt zehn Siege, sieben Remis und acht Niederlagen.

Der Motor vom USV RB Mettersdorf stottert gegenwärtig – seit sechs Spielen ist man jetzt sieglos. Anders ist die Lage hingegen bei ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg, wo man insgesamt 56 Punkte auf dem Konto verbucht und damit den ersten Tabellenplatz belegt.

Für ASK Voitsberg geht es schon am Freitag bei USV Gnas weiter. Für USV Mettersdorf geht es ebenso am Freitag weiter, wenn man SK Raiffeisen Fürstenfeld empfängt.

Stimme zum Spiel:

David Preiss-Trainer ASK Voitsberg

"Die erste Halbzeit haben wir erfolgreich gestaltet. Mit dem Resultat von 2:0 führten wir zur Pause. Nach dem Wechsel hatten wir weniger Ballbesitz. Ich musste auf einige Spieler verzichten. Wir haben das Spiel am Ende nach Hause gespielt und haben weitere drei Punkte auf dem Konto!"

Landesliga: ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg – USV RB Mettersdorf, 2:1 (2:0)

Sparkassen Arena Voitsberg, 200 Zuschauer

86 Dominik Weiss 2:1

38 Marco Allmannsdorfer 2:0

26 Petar Paric 1:0

Aufstellungen: ASK Sparkasse Stadtwerke Voitsberg: Florian Schögl, Marco Allmannsdorfer, Ryan Taylor Thomas Lee Colvin, Nino Pungarsek, Jakob Hack, Petar Paric, Jürgen Walch, Martin Salentinig, Luka Caculovic (K), Philipp Schellnegger, Alexander Rother

Ersatzspieler: Nico Tockner, Daniel Brauneis, Andreas Pfingstner, Ing. David Hermann, Barnabas Vecsey, Almin Veladzic

Trainer: David Preiss

USV Mettersdorf: Alexander Strametz - Jan Ljubec, Gregor Zelko, Peter Kozissnik - Daniel Geissler, Philipp Posch (K), Florian Weissenbrunner, Heiko Rieger, Timotej Polanc, Philipp Sittsam - Dominik Weiss

Ersatzspieler: Maximilian Zechner, Raphael Mayr, Tobias Tomka, Samed Basoda, Jernej Trstenjak, Max Ebner

Trainer: Philipp Sittsam Schiedsrichter Gerhard Wengo, Assistenten: Martin Lödl, Nedim Zahirovic Bericht Florian Kober Foto: Richard Purgstaller

