Lebring nach Last-Minute-Sieg über Lafnitz II mit Kampfansage: "Sollte Voitsberg noch Punkte lassen, wir sind da!"

Details Samstag, 13. Mai 2023 19:44

Im Spiel von SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring gegen die Reserve von SV Lafnitz gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von SV Lebring. Die Ausgangslage sprach für Lebring, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im Hinspiel hatten sich die Mannschaften mit einem 2:2-Unentschieden getrennt. Durch den Sieg und den gleichzeitigen Punkteverlust von Voitsberg schmilzt der Rückstand auf den Leader auf sechs Punkte. Allerdings sind nur noch vier Runden zu spielen. Man darf gespannt sein, was in den nächsten Wochen passiert.

Lafnitz schockt Lebring

Das Spiel beginnt alles andere als nach Wunsch der Lebringer. Für den Führungstreffer von Lafnitz II zeichnete Lukas Michael Stefaner verantwortlich (28.). Mit der Führung im Rücken wollen die Lafnitzer nachlegen. Das sollte auch gelingen. Patrick Ioan Gante erhöhte den Vorsprung der Gäste nach 33 Minuten auf 2:0. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Wer hätte sich das gedacht? Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Lebring dreht auf

Im zweiten Durchgang drehen dann aber die Lebringer auf. Allerdings dauert es eine Weile, bis den Südsteirern der Anschlusstreffer gelingt. SV Lafnitz II musste den Treffer von Cajetan Beutle zum 1:2 hinnehmen (72.). Die Lebringer bleiben am Drücker und schüren Lafnitz in der eigenen Hälfte ein. Sie nehmen volles Risiko und werden belohnt. In der 88. Minute gelang SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Stefan Greistorfer. Doch es sollte noch dicker kommen für die Gäste. Lafnitz II kam nicht mehr ins Spiel zurück und es wird richtig verrückt, denn Tobias Ehmann brachte SV Lebring sogar noch in Führung (90.). Damit haben die Lebringer das Spiel tatsächlich gedrecht. SV Lafnitz II ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und bot Lebring nicht mehr Paroli, sodass das Polster der ersten Halbzeit nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

Bei SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring präsentierte sich die Abwehr angesichts 45 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (64). Die Heimmannschaft behauptet nach dem Erfolg über Lafnitz II den zweiten Tabellenplatz. SV Lebring verbuchte insgesamt 16 Siege, drei Remis und sieben Niederlagen. Neun Spiele ist es her, dass Lebring zuletzt eine Niederlage kassierte.

Knapp vor Ausgang der Spielzeit rutscht SV Lafnitz II auf den siebten Tabellenplatz. Elf Siege, sechs Remis und neun Niederlagen hat Lafnitz II momentan auf dem Konto.

Am nächsten Freitag (19:00 Uhr) reist SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring zu SC Stadtwerke Bruck/Mur, gleichzeitig begrüßt SV Lafnitz II USV RB Mettersdorf auf heimischer Anlage.

Stimme zum Spiel:

Marco Heil (Spieler Lebring):

"Wir sind nach sieben Siegen und einem Unentschieden in den letzten acht Spielen zu locker in das Spiel gestartet und haben uns gedacht, dass es von selbst läuft. Gegen eine junge, spritzige Zweier aus Lafnitz war das einfach viel zu wenig! Wir haben uns eigentlich glücklich schätzen können, dass wir nicht höher zurückgelegen sind zur Pause. Obwohl wir eigentlich auch viele Räume vorgefunden hätten, waren wir viel zu ungenau. In der Halbzeit hat unser Co-Trainer Bernd Habjanic, der gestern Stefan Kammerhofer, der beruflich verhindert war, als Trainer ersetzt hat, uns die Sinnfrage gestellt - er hat einige Änderungen vorgenommen. In der zweiten Halbzeit hat jeder sein Herz am Platz gelassen und wir haben gezeigt, welche Mentalität und welches Herz in der Mannschaft steckt. Jeder hat für jeden gekämpft und im Endeffekt haben wir das Spiel verdient gedreht. Sollte Voitsberg noch Punkte liegen lassen, sind wir da!"

Landesliga: SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring – SV Lafnitz II, 3:2 (0:2)

90 Tobias Ehmann 3:2

88 Stefan Greistorfer 2:2

72 Cajetan Beutle 1:2

33 Patrick Ioan Gante 0:2

28 Lukas Michael Stefaner 0:1

Aufstellungen:

Lebring: Dominik Huberts - Konrad Frölich, Stefan Greistorfer, Mario Pilz, Florian Ferk - Sebastian Mann, Jure Volmajer, Michael Hofer (K) - Marco Heil, Jonas Lang, Daniel Steinwender

Lafnitz II: Aron Szakos - Nico Resch, Dominik Kirnbauer, Stefan Trimmel - Stefan Binder, Marc Kögl, Justin Strodl, Edin Mujkanovic, Lukas Michael Stefaner - Stefan Sulzer (K), Patrick Ioan Gante

