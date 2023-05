Grgic trifft dreimal: SC Bruck/Mur deklassiert SV Lebring

Details Freitag, 19. Mai 2023 22:05

SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring wurde der eigenen Favoritenstellung bei SC Stadtwerke Bruck/Mur nicht gerecht und verlor deutlich mit 0:6. Mit breiter Brust war Lebring zum Duell mit SC Bruck/Mur angetreten – der Spielverlauf ließ bei SV Lebring jedoch Ernüchterung zurück. SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring hatte im nahezu ausgeglichenen Hinspiel mit 2:1 knapp die Nase vorn gehabt.

Stipo Grgic traf dreimal - zwei Treffer sind unter die Kategorie "Traumtor" einzuordnen

Lebring wurde eiskalt erwischt

Vor 120 Zuschauern stellte Stipo Grgic das 1:0 für Bruck/Mur sicher (3.). Nach einem Querpass brauchte er den Ball nur mehr ins leere Tor einschieben. Der Gastgeber machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Mark Riegel (7.), der sich im Zweikampf mit vollem Körpereinsatz durchsetzte und überlegt vollendete. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Grgic in der 20. Minute. Er zimmerte einen Freisoß perfekt ins Kreuzeck.Nach dem souveränen Auftreten von SC Stadtwerke Bruck/Mur überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand.

Mit dem 4:0 von Grgic für SC Bruck/Mur war das Spiel eigentlich schon entschieden (46.). Auch dieser Treffer war besonders sehenswert - er zog aus der Distanz ab und die Kugel schlug erneut im Winkel ein. Lukas Tomic vollendete zum fünften Tagestreffer in der 65. Spielminute. Oleksii Sakhnenko legte in der 85. Minute zum 6:0 für Bruck/Mur nach und trug sich somit ebenfalls in die Torschützenliste ein. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen Tarik Sahbegovic fuhr SC Stadtwerke Bruck/Mur einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

So stehts um die Teams

Trotz des souveränen und ungefährdeten Sieges gegen den SV Lebring hat der SC Bruck/Mur Probleme mit der Abwehr. Bruck kassierte im Schnitt mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von Bruck/Mur aus und brachte eine Verbesserung auf Platz zwölf ein. SC Stadtwerke Bruck/Mur bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, fünf Unentschieden und 14 Pleiten.

Bei SV Lebring präsentierte sich die Abwehr angesichts 51 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (64). Der Patzer der Gäste zog im Klassement keine Folgen nach sich. Die gute Bilanz von Lebring hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring bisher 16 Siege, drei Remis und acht Niederlagen. SV Lebring baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am kommenden Freitag trifft SC Bruck/Mur auf USV RB Mettersdorf, Lebring spielt am selben Tag gegen SV Raiffeisen Wildon.

Stimme zum Spiel:

Dinan Pusculovic, Trainer Bruck/Mur:

"Die Mannschaft hat ein sehr beherztes Auftreten an den Tag gelegt. Ganz anders als beim Spiel gegen Fehring war das Vorsichtige und Ängstliche nicht mehr vorhanden. Die beiden frühen Tore haben uns in die Karten gespielt. Die Burschen haben alles, was wir im Training besprochen umgesetzt. Großes Lob, denn Lebring ist eine Top-Mannschaft. Wir haben wenig zugelassen, ich kann der Mannschaft nur gratulieren."

Stefan Kammerhofer, Trainer Lebring:

"In den letzten neun Runden war das Glück das eine oder andere mal auf unserer Seite. Diesmal war uns Fortuna nicht hold. Es gibt einfach Spiele, wo es nicht läuft, das war genau so eines. Gratulation an Bruck, der Gegner hat verdient gewonnen."

Landesliga: SC Stadtwerke Bruck/Mur – SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring, 6:0 (3:0)

85 Oleksii Sakhnenko 6:0

65 Lukas Tomic 5:0

46 Stipo Grgic 4:0

20 Stipo Grgic 3:0

7 Mark Riegel 2:0

3 Stipo Grgic 1:0

Aufstellungen:

SC Bruck/Mur: Lukas Thonhofer - Jan-Kristian Thurner, David Harrer, Gjergj Shabani, Marcel Katic - Jakob Erlsbacher, Nico Dormann (66. Shalev), Stipo Grgic (66. Katic), Gjin Gjinaj (66. Stadler), Mark Riegel (K) - Lukas Tomic

SV Lebring: Dominik Huberts - Cajetan Beutle, Konrad Frölich (72. Malinac), Mario Pilz, Florian Ferk - Nejc Rober, Sebastian Mann (68. Hofbauer), Christoph Martschinko (35. Ehmann), Michael Hofer (K) - Jonas Lang, Daniel Steinwender (72. Urdl)

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

