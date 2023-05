Im Selbstaufgabe-Modus: Liezen geht in Judenburg unter

Details Freitag, 26. Mai 2023 22:49

Judenburg fertigte SC Liezen am Freitag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier Absteiger holte FC Judenburg den maximalen Ertrag. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen, SC Geomix Liezen hatte sie letztendlich mit 1:0 für sich entschieden. Besonders bitter: Es hatte zuletzt sogar noch so ausgesehen, als ob möglicherweise sogar der Vorletzte Relegation spielt - nämlich wenn Mettersdorf zurückzieht und aus der Regionalliga kein steirischer Klub absteigt. Da Judenburg aber jetzt nur noch einen Punkt hinter Liezen liegt und noch zwei Spiele zu spielen sind, überholen die Murtaler, die sich im Frühjahr durchaus respektabel schlagen, die Liezener in der Tabelle sogar noch.

Führung für Judenburg

Dabei ist das Spiel zunächst sehr offen. Liezen spielt genauso munter nach vorne wie die Judenburger. Dennoch führen dann die Judenburger: Vor 300 Zuschauern war Marco Holzer mit der Führung zur Stelle (27.). In der 40. Minute muss Judenburg-Goalie in höchster Not eingreifen - er hält richtig stark bei einem Schuss aus kurzer Distanz. SC Liezen brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Judenburg hatte bis zur Pause Bestand.

Liezen geht unter

Im zweiten Durchgang verläuft die Partie letztlich auf schiefer Ebene. In der 60. Minute erhöhte Christoph Marchl auf 2:0 für FC Judenburg. Kurz darauf ist der Doppelschlag perfekt. Milovan Novakovic überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für das Schlusslicht (63.). Dann hat Liezen Pech - man trifft Stange, worauf ein weiterer Stangentreffer folgen sollte. Dann wird es richtig bitter für die Ennstaler: Der Schiedsrichter schickte Liezen-Goalie Alem Murica nach einer Notbremse mit glatt Rot vom Feld (67.) und es gibt Elfmeter. Christian Ritzmaier schraubte das Ergebnis in der 68. Minute mit dem 4:0 für Judenburg in die Höhe. Den Vorsprung des Gastgebers ließ Philipp Seiser in der 83. Minute anwachsen. Letztlich nahm SC Geomix Liezen im Kellerduell bei FC Judenburg eine bittere Niederlage hin.

Judenburg bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, drei Unentschieden und 20 Pleiten. FC Judenburg ist seit drei Spielen unbezwungen.

Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und SC Liezen rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Den Gästen muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der Landesliga markierte weniger Treffer als SC Geomix Liezen. Nun musste sich SC Liezen schon 17-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und sieben Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte SC Geomix Liezen die dritte Pleite am Stück.

Über eine sattelfeste Defensive verfügen beide Teams normalerweise nicht: Durchschnittlich 2,43 Gegentreffer von Judenburg stehen 2,43 bei SC Liezen gegenüber. Im aktuellen Spiel gelang es ersteren aber zur Abwechslung, keinen Gegentreffer zuzulassen.

Nächster Prüfstein für FC Judenburg ist Tus Heiligenkreuz am Waasen auf gegnerischer Anlage (Freitag, 18:30). SC Geomix Liezen misst sich zur selben Zeit mit UFC Fehring.

Stimme zum Spiel:

Christian Stangl (Sektionsleiter Liezen): "Das Ergebnis ist völlig indiskutabel. Einige Spieler zeigen jetzt ihren wirklichen Charakter. So darf man einfach nicht auftreten. Selbst wenn alles entschieden scheint."

Landesliga: FC Judenburg – SC Geomix Liezen, 5:0 (1:0)

83 Philipp Seiser 5:0

68 Christian Ritzmaier 4:0

63 Milovan Novakovic 3:0

60 Christoph Marchl 2:0

27 Marco Holzer 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei