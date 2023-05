Wildon dreht Spiel in Lebring: Goldtor von Schlatte [Video]

Details Samstag, 27. Mai 2023 17:45

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von SV Lebring und SV Wildon, die mit 1:2 endete. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Lebring hatte Wildon im Hinspiel klar dominiert und am Ende deutlich mit 5:1 gesiegt.





Führung für Lebring

In der ersten Halbzeit ist Wildon das bessere Team. Man erspielt sich auch die eine oder andere Möglichkeit, das Leder will aber nicht ins Tor. 300 Zuschauer sahen, wie Jonas Lang in der 45. Minute das 1:0 für SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring markierte. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der Gastgeber, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für Lebringer. Anstatt des 2:0 fällt das 1:1. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Fran Slamberger bereits wenig später besorgte (47.). Die Lebringer sollten dann zwei Mal die Stange treffen. Dass SV Raiffeisen Wildon in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Patrick Franz Schlatte, der in der 81. Minute zur Stelle war - er zieht vom 16er ab und das Leder passt genau in den linken Winkel. Mit dem Schlusspfiff durch Schiedsrichter Harald Insupp stand der Auswärtsdreier für die Gäste. Man hatte sich gegen SV Lebring durchgesetzt.

Wackelige Abwehr

Bei Lebring präsentierte sich die Abwehr angesichts 53 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (65). Mit 51 ergatterten Punkten steht SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring auf Tabellenplatz drei. In den letzten fünf Begegnungen holte SV Lebring insgesamt nur sieben Zähler.

Trotz des Sieges bleibt SV Wildon auf Platz vier. Mit sieben von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Wildon noch Luft nach oben.

Am nächsten Freitag (18:30 Uhr) reist Lebring zu FC Union RB Weinland Gamlitz, gleichzeitig begrüßt SV Raiffeisen Wildon USV RB Mettersdorf auf heimischer Anlage.

Stimme zum Spiel:

Stefan Kammerhofer (Trainer Lebring): "Diese Niederlage hätte nicht sein müssen. In einer Halbzeit waren wir besser, in der anderen Wildon. Auch die beiden Stangentreffer sehr bitter!"

Landesliga: SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring – SV Raiffeisen Wildon, 1:2 (1:0)

81 Patrick Franz Schlatte 1:2

47 Fran Slamberger 1:1

45 Jonas Lang 1:0

