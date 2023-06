Wichtiger Auswärtsdreier: SV Frauental stoppt Talfahrt

Details Freitag, 02. Juni 2023 22:52

Ein Tor machte den Unterschied – SV Domaines Kilger Frauental siegte mit 1:0 gegen ASK Mochart Köflach. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Mit diesem Sieg hat Frauental wichtige Punkte gegen den Abstieg gut gemacht.

Martin Lanz rettete in letzter Minute auf der Linie

Viele Chancen auf beiden Seiten

Nachdem beide Mannschaften ihre Spiele in der vergangenen Runde verloren hatten, wollten sie sich bei dieser Begegnung von einer besseren Seite zeigen. Der SV Frauental musste alles riskieren, denn für die Elf von Coach Patrick Haring waren drei Punkte lebenswichtig, um die Klasse halten zu können. Die Kontrahenten begannen voller Elan und gaben von der ersten Minute weg Vollgas.

Die erste gefährliche Aktion verzeichneten die Hausherren, nach einer Kombination der Sidar-Brüder und Walcher-Langmann klärte Goalie Daniel Paul auf der Linie(8.). In Minute 17 war es wieder der Schlussmann der Frauentaler, der vor Hartmann zum Ball kam und die nächste Möglichkeit vereitelte. In Minute 22 zog Fauland aus spitzem Winkel ab - der Ball konnte von Benko pariert zwar pariert werden - landete aber genau am Kopf von Jonas Janetzko, der das Spielgerät im leeren Tor unterbrachte.

Daniel Paul stand mehrmals im Fokus

Jetzt ging es hin und her, die Teams schenkten sich nichts und produzierten Chancen am laufenden Band. In Minute 37 forderten die Gastgeber nach einem Tackling von Lanz an Filipovic einen Strafstoß - die Pfeife des Unparteiischen blieb aber stumm. Kurz vor Ende des ersten Spielabschnittes konnte sich Paul erneut auszeichnen - er war bei einem Angriff schneller am Ball, als der Köflacher Stürmer Filipovic. Unmittelbar danach herrschte wieder Elferalarm in der Box der Frauentaler - abermals wurde Filipovic gelegt - jedoch sah der Schiedsrichter auch bei dieser Aktion keine Regelwidrigkeit. Danach ging es in die Kabinen.

Auch der zweite Spielabschnitt geizte nicht mit hochkarätigen Möglichkeiten: In Minute 52 köpfte Frauentals Bucher den Ball knapp am Tor vorbei und in Minute 57 hatten die Köflacher Pech: Zuerst nagelte Filipovic einen Freistoß an die Stange und auch der Nachschuss von Ruprechter ging ans Aluminium. Frauental machte jetzt hinten dicht und versuchte den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen und bekam in der Schlussminute noch Besuch von Fortuna. Nach einer Flanke zog Janjis ab - Torhüter Paul lag bereits geschlagen am Boden - Lanz klärte auf der Linie und rettete seinem Team den wichtigen Sieg.

So stehts um die Teams

Wenige Spiele vor dem Saisonende rangiert ASK Köflach im unteren Mittelfeld des Tableaus. Wo bei der Heimmannschaft der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 33 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. In den letzten fünf Begegnungen holte Köflach insgesamt nur vier Zähler.

SV Domaines Kilger Frauental sprang mit diesem Erfolg auf den zwölften Platz. Insbesondere an vorderster Front kommt Frauental nicht zur Entfaltung, sodass nur 29 erzielte Treffer auf das Konto von SV Frauental gehen. SV Domaines Kilger Frauental bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, acht Unentschieden und 13 Pleiten. Nach elf Spielen ohne Sieg bejubelte SV Frauental endlich wieder einmal drei Punkte.

Kommende Woche tritt ASK Mochart Köflach bei FC Judenburg an (Freitag, 18:30 Uhr), parallel genießt Frauental Heimrecht gegen SK Raiffeisen Fürstenfeld.

Stimmen zum Spiel:

Patrick Haring, Trainer Frauental:

"Meine Mannschaft hat heute das Herz auf dem Platz gelassen. Wir haben mit Leidenschaft und Einsatz die drei wichtigen Punkte gegen den Abstieg errungen. Ich bin stolz auf diese kämpferische Leistung. Aufgrund der ersten Halbzeit war der Sieg verdient."

Landesliga: ASK Mochart Köflach – SV Domaines Kilger Frauental, 0:1 (0:1)

22 Jonas Janetzko 0:1

Aufstellungen:

ASK Mochart Köflach: Ivan Benko - Manuel Ruprechter - Robert Janjis, Manuel Sidar (68. Husic), Christoph Michelitsch, Lukas Sidar (K), Bozo Kosorcic, Marco Walcher-Langmann, Josip Stignjedec - Roland Hartmann (68. Schuster), Nikica Filipovic

SV Domaines Kilger Frauental: Ing. Daniel Paul (K) - Christoph Strommer, Martin Lanz, Sascha Bucher - Nardi Lazaric, Julian Christof (71. Baumann), Manuel Christof, Daniel Schmölzer, Maximilian Suppan (90+6 Kremser) - Thomas Fauland, Jonas Janetzko (85. Prattes)

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller

