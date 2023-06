Derbysieg: FC Gamlitz hat gegen Lebring die Nase vorn

Details Samstag, 03. Juni 2023 10:28

Bei strahlend schönem Sonnenschein und bestem Fussballwetter verbuchte FC Union RB Weinland Gamlitz einen 2:0-Erfolg gegen SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring. Aufgrund der Tabellensituation war man vor dem Spiel von einem Favoritensieg der Gäste ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich FC Gamlitz die Nase vorn. Lebring hat den Vizemeistertitel nun aus der Hand gegeben.

Bernd Zadravec schlug zwei Fliegen mit einer Klappe: Er gab sein Comeback und machte gleichzeitig sein Abschiedsspiel - er verlässt Gamlitz.

300 Zuseher waren im Weinlandstadion

In der ersten halben Stunde sahen die 300 Besucher einen lauen Sommerkick, mit wenigen zwingenden Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. Die beste Chance hatte der Gamlitzer Sandro Sabathy, der in der 10. Minute einen Ball knapp neben das Tor köpfte. Bis zur 30. Minute passierte nicht viel - der einzige Höhepunkt war die Trinkpause der beiden Teams

Kurz vor dem Halbzeitende verfehlte ein Volleyschuss von Sabathy - nach einem Chipball von Luka Vindis - das Ziel - es blieb beim 0:0. Nahezu zeitgleich mit dem Halbzeitpfiff trug sich Dominik Oswald in die Torschützenliste ein - er traf in der 45. Minute zum 1:0 für die Gastgeber. Mit diesem Zwischenresultat ging es in die Kabinen.

In der zweiten Hälfte versuchten die Lebringer mehr Akzente in der Offensive zu setzen - der Ball wollte aber bei diesem Spiel nicht ins Tor. Besser machte es auf der Gegenseite Martin Oberluggauer, er erhöhte für den FC Union RB Weinland Gamlitz auf 2:0 (55.). Kurz danach trafen die Hausherren nur das Aluminium. (61.)

Ein Wechsel der in die Gamlitzer Geschichtsbücher eingeht. Bernd Zadravec kommt für seinen Schwiegerneffen Franz von der Tankstelle, gibt sein Comeback nach einer Verletzung und macht gleichzeitig sein Abschiedsspiel im Weinlandstadion. Eine Legende verlässt den Verein! Monkey47, Ticker-Reporter

In der Schlussphase wurde es dann noch ein wenig hektisch, nach einem Gerangel am Spielfeld mussten die beiden Protagonisten Oswald und Nejc Rober mit Gelb verwarnt werden. Das war es dann auch gewesen, nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:0 zugunsten von FC Gamlitz.

So steht es um die Teams

Gamlitz machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem achten Platz.

Bei Lebring präsentierte sich die Abwehr angesichts 55 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (65). Der Gast hat auch nach der Pleite die dritte Tabellenposition inne. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring die dritte Pleite am Stück.

Während FC Union RB Weinland Gamlitz am nächsten Freitag (18:30 Uhr) bei USV RB Mettersdorf gastiert, duelliert sich SV Lebring am gleichen Tag mit SC Geomix Liezen.

Stimmen zum Spiel:

Zoran Begic, Trainer Gamlitz:

"Das war ein sehr gutes Spiel meiner Mannschaft. Diesmal haben wir uns mit dem belohnt, dass schon in den vergangenen drei Runden zugestanden wäre - nämlich den drei Punkten. Man sieht, wir sind auf einem sehr guten Weg."

Landesliga: FC Union RB Weinland Gamlitz – SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring, 2:0 (1:0)

55 Martin Oberluggauer 2:0

46 Dominik Oswald 1:0

Aufstellungen:

FC RB Weinland Gamlitz: Matej Andrejc - Martin Oberluggauer, Jan-Markus Hiden, Sandro Sabathy - Gabriel Rode (K) (87. Schauer), Luka Vindis (HZ Horvat, 83. Fritz), Franz Christopher Sundl (65. Zadravec), Alen Polanec, Reality Arase Asemota, Ivan Mihaljevic (65. Kristl), Dominik Oswald

SV Lebring: Tomislav Lipovac - Stefan Greistorfer, Tobias Ehmann, Florian Ferk - Nejc Rober, Alexander Hofbauer (78. Urdl), Jure Volmajer, Christoph Martschinko, Michael Hofer (K) - Marco Heil, Jonas Lang

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

