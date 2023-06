Bei Verabschiedung von Vereinslegende Christian Schadler: Gnas schlägt gegen Wildon in letzter Minute zu

Details Freitag, 09. Juni 2023 21:37

Zum Saisonende boten USV Gnas und SV Raiffeisen Wildon den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Im Hinspiel hatte Gnas mit 1:0 die Oberhand behalten. Damit beendet Gnas die Saison auf Tabellenrang 5, während Wildon Sechster wurde.

Karriereende von Wohlmuth und Schadler

Vor Beginn des Spieles wurden die beiden Gnaser Spieler Heiko Wohlmuth und Christian Schadler vom Publikum und Spielern feierlich in die Fußballpension verabschiedet. Rückblick: Heiko Wohlmuth zog sich vor fünf Wochen im Spiel gegen Ilz ein offenen Schien- und Wadenbeinbruck zu - die Konsequenz: Karriereende (zum Artikel).

Das Spiel selbst war recht flott, aber die großen Möglichkeiten fehlten vorerst. Der Gnaser Gabriel Puntigam hatte das 1:0 vor den Beinen, scheiterte aber am gegnerischen Torhüter (23.). In der 32. Minute gingen die Gäste durch ein Kopfballtor von Marc Möstl nach einer Ecke von links mit 1:0 in Führung. Der Gnaser David Friedl rutschte nach einem Pass von Gabriel Puntigam knapp vorbei (42.).

Bunte Partie

In der Halbzeitpause gab es einen Spielerwechsel bei den Gnasern. Für Thomas Suppan kam Fabian Horvat. Und das Spiel war kaum angepfiffen, spielte Fabian Horvat einen Pass zu Gabriel Puntigam und der Führende der Gnaser Torschützenliste bezwang den Wildoner Goalie zum 1:1. Wenig später schossen die Wildoner am langen Eck vorbei ins Torout. Im Gegenzug preschte Verteidiger René Wagist über links durch, beförderte das Leder ebenso am langen Eck vorbei. In der 51. Minute konnte sich Gnas-Torhüter Nik Tisler zweimal hintereinander in höchster Not mit Paraden das Ärgste verhindern. Auf der Gegenseite traf Raphael Kniewallner nach einem Eckball nur die Querlatte. Nach einem Angriff die rechte Seite erzielt Wildon mit Flachschuss ins lange Eck die 2:1-Führung. In der 69. Minute kamen die Gnaser nach einem Angriff über links durch ein Eigentor zum 2:2. Damit ist wieder alles offen. Ein Freistoß vom Gnaser Fabian Horvat landete am Außennetz (73.). Eine weitere gute Möglichkeit fand wenig später abermals Fabian Horvat vor, er verzog den Abschluss knapp. Nach einem weiten Outeinwurf von David Friedl kam Verteidiger Jonas Kölli im Strafraum ans Leder und erzielte und großem Jubel der Fans das 3:2 für die Gnaser. In der 92. Minute wurde Mario Sommer von Wildon nach einem Foul an René Wagist mit der Roten Karte vom Feld geschickt.

Das große Potential von USV Gnas blitzte in dieser Spielzeit häufig auf. Bringt man Konstanz in die Leistungen, wird im kommenden Fußballjahr mit Gnas zu rechnen sein. Im Angriff agierte USV Gnas im Saisonverlauf mit mäßigem Erfolg. 51 erzielte Treffer sind nur eine durchschnittliche Ausbeute. Gnas blickt zum Ende der Saison auf ein respektables Abschneiden – 13 Siege und neun Remis stehen auf dem Konto. Achtmal kassierte man eine Schlappe. USV Gnas zeigte bis zum Saisonabschluss eine solide Leistung und holte neun Punkte aus den letzten fünf Spielen.

SV Wildon befindet sich mit 46 Zählern am letzten Spieltag im sicheren Tabellenmittelfeld. Auf die eigene Defensive konnte sich Wildon in dieser Saison verlassen, was die lediglich 42 gefangenen Gegentreffer nachhaltig dokumentieren. Was für SV Raiffeisen Wildon bleibt, ist eine durchwachsene Saisonbilanz. 14 Siege und vier Remis stehen zwölf Pleiten gegenüber. SV Wildon ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Stimme zum Spiel:

Marko Kovacevic (Trainer Gnas): "Ein sehr emotionaler Saisonabschluss - es freut mich sehr, solche Charaktere wie die Schadler.Brüder und Heiko Wohlmuth trainert zu haben."

Landesliga: USV Gnas – SV Raiffeisen Wildon, 3:2 (0:1)

89 Jonas Koelli 3:2

70 Eigentor durch Robert Pusaver 2:2

64 Zorko Gal 1:2

46 Gabriel Puntigam 1:1

33 Marc Moestl 0:1

