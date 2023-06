Frauental bleibt in der Landesliga - SK Fürstenfeld setzt Negativtrend fort

Details Samstag, 10. Juni 2023 09:20

SV Domaines Kilger Frauental siegte mit 2:0 gegen SK Raiffeisen Fürstenfeld und verabschiedete sich mit diesem Erfolg in die Saisonpause. Ein wichtiger Sieg für die Elf von Patrick Haring, welcher gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt ist. Fürstenfeld hat die letzten sieben Spiele in Folge nicht gewonnen.

Der SV Frauental spielt auch in der nächsten Saison in der Landesliga

500 Besucher sahen ein gutes Spiel

In der Anfangsphase tasteten sich die Kontrahenten ab, keines der beiden Teams wollte ein unnötiges Risiko eingehen. In der 38. Minute brach Maximillian Suppan den Bann. Er zog aus 25 Metern ab und traf genau ins Kreuzeck. Mit dem knappen Vorsprung 1:0 Vorsprung aus Sicht der Heimischen ging es in die Pause.

Auch im zweiten Durchgang geizten beide Teams mit Torchancen, Frauental versuchte es immer wieder über Durchbrüche über die Seiten, Fürstenfeld machte die Schotten hinten dicht. In Minute 67 tauschte Coach Patrick Haring Routinier Florian Eibinger ein, um ihm einen würdigen Abschied zu bereiten. Das Frauental-Urgestein bedankte sich und hämmerte in der 78. Minute die Kugel mit dem linken Fuß ins Kreuzeck und sorgte somit für das 2:0. In Minute 90 wurde der Torschütze wieder ausgewechselt - die 500 Fans huldigten ihn für seine Verdienste mit Standig Ovations und tosendem Applaus. Am Ende siegte der Gastgeber mit 2:0 und freute sich über den Klassenerhalt.

Florian Eibinger beendet seine Karriere

Frauental befindet sich am 30. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte. Probleme hatte SV Frauental in dieser Saison vor allem im eigenen Angriffsspiel. Gerade einmal 31 geschossene Tore stehen für SV Domaines Kilger Frauental zu Buche. Zum Saisonende hat Frauental neun Siege, 13 Niederlagen und acht Unentschieden auf dem Konto stehen.

Mit Rang zehn hat SK Fürstenfeld am Ende der Spielzeit eine Position im unteren Mittelfeld inne. Die Hintermannschaft des Gasts präsentierte sich in dieser Spielzeit anfällig. 58 Gegentreffer musste Fürstenfeld hinnehmen. Was für SK Raiffeisen Fürstenfeld bleibt, ist eine durchwachsene Saisonbilanz. Zehn Siege und acht Remis stehen zwölf Pleiten gegenüber.

Stimme zum Spiel:

Patrick Haring, Trainer Frauental:

"Die Mannschaft hat in den letzten Wochen bewiesen, was sie für einen Charakter hat. Sie hat nie daran gezweifelt, die Klasse zu halten. In den letzten beiden Partien haben wir den Klassenerhalt aus eigener Kraft geschafft. Ich bin sehr stolz auf dieses Team und freue mich schon auf die nächste Saison!"

Landesliga: SV Domaines Kilger Frauental – SK Raiffeisen Fürstenfeld, 2:0 (1:0)

78 Florian Eibinger 2:0

38 Maximilian Suppan 1:0

Startaufstellungen:

Fürstenfeld: Philip Stocker , MSc - Andreas Wilfling , MSc, Sebastian Strobl, Sebastian Prattes, Jan Felix Ritter - Tobias Goldgruber, Andreas Kleindienst, Mario Krammer, Tomislav Havojic - Andreas Glaser , BEd (K), Noah Fabrizio Schiffner

Ersatzspieler: Michael Grassmugg, Niklas Fasch-Tauschmann, Florian Jessenitschnig, Michael Mock, Lukas Kummer, Max Rauter Trainer: Sascha Stocker , MSc

SV Domaines Kilger Frauental: Ing. Daniel Paul (K) - Christoph Strommer, Martin Lanz, Sascha Bucher - Nardi Lazaric, Erich Baumann, Julian Christof, Manuel Christof, Daniel Schmölzer, Maximilian Suppan - Thomas Fauland

Ersatzspieler: Julian Kalpacher, Mag. Florian Eibinger , BSc, Lukas Elias Kremser, Jan Ulrich, Lovro Sincek, Moritz Prattes

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei