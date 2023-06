Judenburg verabschiedet sich mit einem Sieg aus der Landesliga

Details Samstag, 10. Juni 2023 10:03

Der FC Judenburg siegte zwar mit 1:0 gegen ASK Köflach muss sich aber trotzdem in die Oberliga verabschieden. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Bei Köflach ist nach den Turbulenzen endlich Ruhe eingekehrt.

Milovan Novakovic sorgte für den einzigen Treffer in der Partie

Köflach geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Milovan Novakovic das schnelle 1:0 für Judenburg erzielte. Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.

Obwohl die Kurve beim FC Judenburg seit dem Trainerwechsel deutlich nach oben zeigt, muss die Bauer-Elf in der nächsten Saison dennoch den Gang in die Oberliga antreten.

Goran Milicevic bleibt in Köflach

Beim ASK Köflach ist wieder alles eitel wonne. Nachdem sich einige Spieler gegen Trainer Goran Milicevic ausgesprochen hatten, wurde der Coach kurzzeitig beurlaubt. Jetzt kehrt er wieder zurück, dafür müssen die querulierenden Spieler den Verein verlassen. Der ASK Köflach setzt ein wichtiges Zeichen - denn auch wenn es in der heutigen Zeit immer weniger Spieler gibt, müssen sich die Vereine nicht alles gefallen lassen!

Statements:

Peter Reiter, Sektionsleiter Köflach:

"Der ASK-Vorstand hat Trainer Goran Milicevic einstimmig das volle Vertrauen ausgesprochen und wird sich in Folge von einigen Spielern trennen! Landesliga-Leistungs-Fußball hat schon lange nichts mehr mit Spaß am Fußball zu tun. Um erfolgreich in der Liga bestehen zu können, muß man hart an sich arbeiten, anstelle Spaß einzufordern" Harald Stückler, Obmann Köflach: "Diese internen Unstimmigkeiten hätte beinahe zum Abstieg geführt, aber das scheint einigen Spielern nicht ganz bewußt zu sein. Ende Juni startet die Vorbereitung für die zweite Landesliga-Saison mit einem neuen Spielerkader. Nur wer sich zu 100% für den ASK Köflach entscheidet, wird bei den Blues spielen."

Landesliga: FC Judenburg – ASK Mochart Köflach, 1:0 (1:0)

10 Milovan Novakovic 1:0

