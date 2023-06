Liezen überrascht in Lebring, steigt aber ab

Details Samstag, 10. Juni 2023 20:04

Ist Lebring zum Saisonende müde geworden? Zumindest setzte sich SV Lebring überraschenderweise im letzten Saisonspiel nicht gegen SC Liezen durch und verlor mit 1:3. SC Geomix Liezen gelang ein Husarenstreich, indem dem Favoriten eine Niederlage beigebracht wurde. Im Hinspiel war kein Sieger ermittelt worden. Damals hatten sich die Mannschaften mit 2:2 getrennt. Trotz des Überraschungssieges der Ennstaler steigen sie als Tabellenletzter in die Oberliga Nord ab.

Für das erste Tor sorgte Elvin Kanyerere. In der zwölften Minute traf der Spieler von SC Liezen ins Schwarze. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Senad Buljubasic das 2:0 zugunsten des Schlusslichts (41.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. In der 82. Minute erzielte Jonas Lang das 1:2 für SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring. Niklas Christoph Forstner stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für SC Geomix Liezen her (87.). Mit dem Schlusspfiff durch Referee Christoph Hopfgartner stand der Auswärtsdreier für die Gäste. Man hatte sich gegen SV Lebring durchgesetzt.

Das große Potential von Lebring blitzte in dieser Spielzeit häufig auf. Bringt man Konstanz in die Leistungen, wird im kommenden Fußballjahr mit dem Gastgeber zu rechnen sein. Während SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring an vorderster Front zu beeindrucken wusste und 66 Treffer markierte, klappte es in der Defensive weniger. 58 Gegentreffer musste SV Lebring hinnehmen. Lebring beendet die Saison mit einer Bilanz von 16 Siegen, drei Unentschieden und elf Niederlagen. Die letzten Auftritte von SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Mit 74 Gegentreffern stellte SC Liezen die schlechteste Defensive der Liga. Von diesem Angriff hatten alle Mannschaften der Liga in dieser Spielzeit am wenigsten zu befürchten: SC Geomix Liezen schoss lediglich 31 Tore. Meistens verließ SC Liezen den Platz als Verlierer, insgesamt 18-mal, demgegenüber stehen zum Saisonabschluss nur fünf Siege und sieben Unentschieden.

Landesliga: SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring – SC Geomix Liezen, 1:3 (0:2)

87 Niklas Christoph Forstner 1:3

82 Jonas Lang 1:2

41 Senad Buljubasic 0:2

12 Elvin Kanyerere 0:1

