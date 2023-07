Überraschung: Kalsdorf präsentiert Trainerduo für die neue Saison

Details Dienstag, 18. Juli 2023 22:18

Nachdem vergangene Woche völlig überraschend Gernot Plassnegger als Trainer des SC Kalsdorf in der Landesliga vor die Tür gesetzt wurde und Franz Almer übernahm, gibt es nun wieder News hinsichtlich Trainerposten. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Haris und Admir Medjedovic agieren ab sofort als Trainerduo beim Regionalliga-Absteiger. Haris übernimmt die Position des Cheftrainers, während Admir als Co-Trainer an seiner Seite steht. "Gemeinsam werden sie unser Team in der kommenden Saison auf Erfolgskurs bringen. Haris Medjedovic war zuletzt bei den GAK Amateuren als Trainer tätig und ist im Besitz der UEFA A-Lizenz. Sein Wissen und seine Leidenschaft für den Fußball werden unseren Spielern helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Admir Medjedovic wird als Co-Trainer eine wichtige Rolle einnehmen und das Trainerteam mit seiner Fachkompetenz unterstützen. Seine Erfahrung und sein taktisches Verständnis werden dazu beitragen, dass unsere Mannschaft sich weiterentwickelt und in jedem Spiel ihr Bestes gibt. Wir freuen uns, dieses dynamische Duo bei uns im Verein zu haben", heißt es von Vereinsseite.

