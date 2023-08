Ungefährdeter Heimsieg: SV Tillmitsch springt auf Platz drei

Details Freitag, 18. August 2023 22:23

Bei der Partie zwischen dem SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch und dem FC Hohenhaus Tenne Schladming gingen die drei Punkte aufs Konto von SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch. Die Gastgeber setzten sich mit einem 2:0 gegen die Auswärtself durch - nach zwei Siegen en suite mussten die Aufsteiger aus dem Ennstal zum ersten Mal Haare lassen.

Tillmitsch-Kapitän Dominic Langbauer führte sein Team zum Sieg

500 Gäste sahen eine eher unspektakuläre Partie

In der Anfangsphase gaben die Hausherren die Richtung vor - das Gästeteam versuchte den Bus rein zu stellen - und dieser fuhr nicht einmal bis zu Mittellinie vor. In den ersten zwanzig Minuten fabrizierten die Gastgeber acht Eckbälle - allesamt gefährlich - jedoch bis auf den letzten ohne zählbares Ergebnis. Nach dem er zuvor - nach einem Eckball an die Querlatte geköpft hatte - traf Emir Dautovic in Minute 20 nach einem Korner ins Tor und markierte das 1:0 für die Panthers. Die Partie flachte jetzt komplett ab - bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert.

Auch im zweiten Durchgang blieben beide Teams einiges schuldig. Tillmitsch wollte den Ball nicht hergeben, Schladming tat fürs Spiel sehr wenig - Chancen hatten Seltenheitswert. In Minute 60 witterte Filip Smoljan seine Chance und schoss den Ball zum 2:0 für SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch ein - ein wichtiger Treffer für den Neuzugang vom FC Gleisdorf - es war nämlich sein erster im Dress der Panthers. Mit dem 2:0 Vorsprung im Gepäck verwalteten die Heimischen die Führung geschickt - die Auswärtigen wachten erst in der Minute 80 auf und ließen erst dort annähernd ihre Klasse aufblitzen. Es war aber zu spät - Tillmitsch ließ sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Nach 90 Minuten hieß das Ergebnis 2:0 zugunsten von SV Tillmitsch.

Filip Smoljan bejubelte seinen ersten Treffer für die Panthers

Die Saison ist noch jung und die Bedeutung der Tabelle entsprechend gering. Nichtsdestotrotz nimmt es SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch wohlwollend zur Kenntnis, dass man sich mit diesem Erfolg im Klassement auf den dritten Rang verbessert hat.

Mit bisher nur zwei Treffern zeigte der Sturm von FC Schladming erhebliche Defizite. Dafür stand die Defensive aber ziemlich sicher. Die Gäste verlieren nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und stehen – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem fünften Rang. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von SV Tillmitsch.

Am nächsten Freitag reist SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch zum SC Copacabana Kalsdorf, zeitgleich empfängt Schladming SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring.

Stimmen zum Spiel:

Filip Smoljan, Torschütze Tillmitsch:

Christian Krenn, Torhüter Schladming:

Landesliga: SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch – FC Hohenhaus Tenne Schladming, 2:0 (1:0)

60 Filip Smoljan 2:0

20 Emir Dautovic 1:0

Aufstellungen:

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch: Markus Gröbacher - BEd David Immanuel Otter, Dominic Andre Langbauer (K), Emir Dautovic, Bostjan Bizjak - Sven Dodlek, Simon Johannes Scheucher, Philipp Posch (80. Llambi), David Kevin Schloffer (84. Radai), Timotej Polanc (70. Krizanac) - Filip Smoljan

FC Hohenhaus Tenne Schladming: Maximilian Gebauer - Martin Reiter (K) (86. Kabusch), Akos Fodor, Thomas Weikl, Andre Unterberger - Johannes Felsner, Sebastian Auer, Marcel Ruckhofer, Simon Petscharnig (77. Burgsteiner) - Antonio Solaja (70. Valko), Daniel Krammel (86. Danklmayer)

by René Dretnik

Videos: René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

