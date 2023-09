Lebring-Kalsdorf - ein Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten

Details Freitag, 01. September 2023 22:26

SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring und der SC Copacabana Kalsdorf lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:2 endete. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung, obschon es zur Pause durchwegs nach einem Heimsieg aussah. Beide Teams schenkten sich nichts und kamen schon in den ersten 45 Minuten zu ihren Möglichkeiten.

Trainer Peter Kammerhofer ist mit seiner Mannschaft nun seit drei Spielen unbesiegt

Frühe Führung und ein 2:0 zur Pause für die Gastgeber

Das Spiel begann für das Team von Trainer Stefan Kammerhofer optimal. Kaum war die Partie angepfiffen, führten die Gastgeber schon. Für die 1:0-Führung war Jonas Lang nach drei Minuten verantwortlich. Lebrig kam aus der eingenen Abwehr, man spielte einen langen Pass auf Lang und der schoss über Gästekeeper Alexander Strametz hinweg zur frühen Führung ein. Die Kalsdorfer Abwehr ließ sich in dieser Sizuation wahrhaftig überrumpeln.

Lebring war nun gut im Spiel, aber auch die Kalsdorfer spielten mit. Es gab Möglichkeiten auf beiden Seiten, die Gastgeber trafen die Latte - man kann aber gleich festhalten, dass Kalsdorf im weiteren Spielverlauf auch drei Mal Aluminium traf.

Kurz vor der Pause, wie man so sagt, zum psychologisch günstigen Zeitpunkt bekam Marco Heil den Ball nach einem Querpass zugespielt und schob die Kugel lässig zur 2:0 Führung im Tor des SC Kalsdorf ein (45+1.) - auch da kann man darüber diskutieren ob die Abwehr der Gäste komplett im Bild war. Mit der Führung für der SV Lebring ging es in die Kabine.

Nach der Pause drehte Kalsdorf auf und das Spiel endete 2:2

Das Gästeteam drehte nun wahrlich auf. Gregor Grubisic schoss für den Gast in der 49. Minute das erste Tor nach einer Hereingabe von der Flanke. Die komfortable Halbzeitführung von Lebring hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Luca Pichler schoss den Ausgleich in der 78. Spielminute mit einem verwandelten Freistoß. Es war dem Willen der Lebringer Hintermannschaft und einer sehr starken Leistung von Keeper Tomislav Lipovac zu verdanken, dass die Gäste das Spiel nicht sogar noch zu ihren Gunsten drehen konnten.

Alles sprach zur Pause für einen Sieg des Heimteams, doch am Ende wurde das Aufbäumen von Kalsdorf noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander. Am Ende konnte der Gastgeber zufrieden damit sein, dass man den einen Punkt über die Zeit gerettet hat, die Gäste, dass sie nach einem 0:2 noch einen Punkt geholt haben.

So steht es um beide Teams, so geht es nächste Woche weiter

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel SV Lebring in der Tabelle auf Platz fünf. Der Angriff von Lebring wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon zwölfmal zu. SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring ist seit drei Spielen unbezwungen. Man ist also gut in Form und konnte sich auch gegen Kalsdorf mit seiner großen Qualität einen Punkt erkämpfen.

Der SC Copacabana Kalsdorf besetzt momentan mit sieben Punkten den neunten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 7:7 ausgeglichen. Die Mannschaft der Gäste findet sich nun Stück für Stück - man hat ja immerhin sechszehn neue Spieler im Sommer geholt. Eine große Aufgabe für Trainer Haris Medjedovic, der ja ebenfalls erst seit wenigen Wochen an Board ist.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

SV Lebring tritt am kommenden Freitag bei SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch an, der SC Kalsdorf empfängt am selben Tag ASK Mochart Köflach. Zwei Partien, die jetzt schon große Klasse versprechen und auf die man sich freuen kann.

Stimmen zum Spiel:

Martin Labrugger - Sportlicher Leiter Lebring

"Wir hatten einen absoluten Traumstart und dann sogar noch das 2:0 kurz vor der Pause. Mit Wiederanpfiff war Kalsdorf die bessere Mannschaft, man hat gesehen welche Qualität dieses Team in sich hat. Man kann mit dem Punkt zufrieden sein."

Reinhard Seidler - Sportlicher Leiter Kalsdorf

"Wenn man zur Pause 0:2 hinten ist und am Ende noch einen Punkt holt, dann sollte man natürlich zufrieden sein. Eventuell hätte es 1ja sogar noch zu drei Punkten gereicht, aber da war noch der gegnerische Keeper - der war wirklich gut. Ich denke das Unentschieden geht in Ordnung!"

SV Lebring: Tomislav Lipovac - Stefan Greistorfer, Tobias Ehmann, Christoph Martschinko, Florian Ferk - Nejc Rober, Sebastian Mann, Michael Hofer (K) - Marco Heil, Jonas Lang, Jure Volmajer



Ersatzspieler: Dominik Huberts, Herbert Rauter, Fabio Schwinger, Niklas Rauter, Alexander Hofbauer, Florian Gruber



Trainer: Stefan Kammerhofer

Kalsdorf: Alexander Strametz, Raphael Willibald Glanznig, Dragan Smoljan, Ian Regvar, Lukas Bernhard Schloffer, Gregor Grubisic, Stefan Johannes Pfeifer (K), Lukas Martin Schusteritsch, Luca Pichler, Mario Pilz, Dominik Derrant



Ersatzspieler: Alexander Hofer, Lukas Skrivanek, Daniel Steinwender, Noah Yaya Bah, Edon Sahiti, Victor Maric



Trainer: Haris Medjedovic Bericht Florian Kober

Landesliga: SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring – SC Copacabana Kalsdorf, 2:2 (2:0)

78 Luca Pichler 2:2

49 Gregor Grubisic 2:1

46 Marco Heil 2:0

4 Jonas Lang 1:0

