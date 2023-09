Derbysieg mit Heil-Festspielen: Lebring schneidet den Panthers die Krallen ab

Details Freitag, 08. September 2023 23:45

Noch nie zuvor hatten sich die beiden Nachbarvereine SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch und SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring in einem Bewerbsspiel duelliert. Deshalb wurde diese Begegnung mit besonders viel Spannung erwartet. 850 Besucher fanden den Weg in die Nunner-Arena und sahen am Ende eine Lehrstunde für die Gastgeberk, die sich mit 0:5 geschlagen geben mussten.

Der SV Lebring ist schon seit vier Runden ungeschlagen und feiert gegen Tillmitsch einen historischen Sieg

Rote Karte für Filip Smoljan

Obwohl die beiden Vereine in der Vergangenheit eine gut funktionierende Kooperation und sogar Spielgemeinschaften im Nachwuchs hatten, war es bei diesem Spiel mit Freundschaft weit hergeholt. Denn beide Teams wollten unbedingt gewinnen - es stand sehr viel Prestige auf dem Spiel. Nach einigen rassigen Duellen im Mittelfeld und einer guten Möglichkeit von Marco Heil (15.) eröffnete Herbert Rauter den Torreigen und schoss die Gäste nach 22 Minuten mit 1:0 in Führung. Kaum zu glauben, welche Leistung der Ex-Bundesliga-Kicker mit seinen 41 Jahren noch immer am Feld zeigt.

Nur kurz danach (26.) vergab Filip Smoljan eine dicke Chance zum Ausgleich - aber auch die Auswärtigen ruhten sich nicht auf ihrem Vorsprung aus - wieder war es Rauter, der brandgefährlich vor dem Tor der Panthers auftauchte - diesmal brachte er den Ball aber nicht im Tor unter. In Minute 34. flog Smoljan nach einem Foul mit der roten Karte vom Platz. Die Gastgeber mussten dem Lebringer Druck ab sofort in Unterzahl standhalten.

Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Marco Heil mit dem nächsten Tor für SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring zur Stelle (40.). Er nutzte einen individuellen Fehler der Tillmitscher Abwehr eiskalt aus und sorgte für den 2:0-Pausenvorsprung.

800 Besucher sahen ein schnelles Derby

Trotz numerischer Unterlegenheit steckten die Hausherren aber nicht auf und versuchten die Partie noch auf ihre Seite zu ziehen. Unmittelbar nach dem Wiederbeginn vergab Timotej Polanc eine gute Möglichkeit (50.) Nach einem Foul von Bostjan Bizjak im Strafraum zeigte Schiedsrichter Alexander Harkam zurecht auf den Elfmeterpunkt und Heil verwertete den Strafstoß zugunsten von SV Lebring (53.).

Jetzt war es um die Heimelf geschehen - die Gäste traten sehr abgebrüht und routiniert auf und ließen sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Ganz im Gegenteil - sie gaben den Fans noch eine Zugabe: Florian Ferk baute den Vorsprung von Lebring in der 85. Minute aus - er traf nach einem Eckball per Kopf. Heil besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für die Kammerhofer-Elf (90.). Schlussendlich reklamierte SV Lebring einen Sieg in der Fremde für sich und wies SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch in die Schranken. Ein unglaublicher Sieg des SV Lebring, der mit Sicherheit in der Vereinschronik niedergeschrieben werden wird.

Marco Heil traf dreimal

Zwei Heimniederlagen en suite für Tillmitsch

Die Situation bei SV Tillmitsch bleibt angespannt. Gegen Lebring kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie. Ganz anders sieht die Situation bei den Gegner aus - der SV Lebring ist seit vier Spielen unbezwungen. Mit diesem Sieg zog Lebring an SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch vorbei auf Platz zwei. Das Heimteam fiel auf die achte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Während SV Tillmitsch am nächsten Freitag (19:00 Uhr) bei ASK Mochart Köflach gastiert, duelliert sich SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring am gleichen Tag mit SK Raiffeisen Fürstenfeld.

Stimmen zum Spiel:

Bernd Windisch, Trainer Tillmitsch:

"Mit dem Ausschluss und dem 0:2 war das Spiel entschieden. Wir haben nicht mehr zurückgefunden. Lebring war einfach cleverer! Gratulation an unsere Nachbarn!"

Stefan Kammerhofer, Trainer Lebring:

"Auch wenn es das Ergebnis nicht unbedingt widerspiegelt, hat man gemerkt, welche Qualität Tillmitsch hat. Sie haben nach dem Ausschluss aufgegeben - wir waren waren aber bei dieser Begegnung einfach routinierter und abgebrühter. Wir haben die Überzahl und auch die individuellen Fehler der Gegner sehr gut ausgenützt. Ein 5:0-Derbysieg ist natürlich ein besonderes Erlebnis und lässt mit Freuden ins Wochende gehen."

Landesliga: SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch – SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring, 0:5 (0:2)

90 Marco Heil 0:5

85 Florian Ferk 0:4

53 Marco Heil 0:3

40 Marco Heil 0:2

22 Herbert Rauter 0:1

Aufstellungen:

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch: Markus Gröbacher - BEd David Immanuel Otter, Dominic Andre Langbauer (K), Bostjan Bizjak - Simon Johannes Scheucher, BA Paul Krizanac , BA, Philipp Posch, David Kevin Schloffer, Aldo LLambi, Timotej Polanc - Filip Smoljan



Ersatzspieler: Mag. Markus Heil, Haris Hrustan, Lukas Liebmann, Yannick Koinegg, Adam Radai



Trainer: Bernd Windisch

SV Lebring: Tomislav Lipovac - Stefan Greistorfer, Tobias Ehmann, Christoph Martschinko, Florian Ferk - Nejc Rober, Sebastian Mann, Michael Hofer (K) - Marco Heil, Herbert Rauter, Jonas Lang



Ersatzspieler: Dominik Huberts, Fabio Schwinger, Niklas Rauter, Alexander Hofbauer, Florian Gruber, Tobias Urdl



Trainer: Stefan Kammerhofer , BEd

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller, SV Lebring und SV Tillmitsch/Hofer

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.