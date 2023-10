Doppelter Smoljan - Gröbacher zaubert: Tillmitsch gewinnt das Derby gegen Gamlitz

Details Freitag, 06. Oktober 2023 22:42

Aufgrund der Darbietungen in den letzten Runden wiesen die Experten dem FC Gamlitz vor dem Match gegen SV Tillmitsch die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren. Vor 600 Besuchern zeigten sich die Panthers von ihrer besten Seite und vermiesten dem FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz die Stimmung beim Weinlesefest. Tillmitsch gewann mit 2:0 und somit kehrte Gamlitz vom Auswärtsspiel mit leeren Händen zurück.

Filip Smoljan war wieder voll da und traf zweimal

Die Hausherren waren sofort voll da und sprudelten voll Leidenschaft und unbedingtem Siegeswillen. Der Ideengeber der Heimischen, Sven Dodlek war nach langer Verletzungspause wieder zurückgekehrt und das war von Beginn an zu bemerken. Drei Chancen in den ersten zehn Minuten waren die Ausbeute der Gastgeber - die beste hatte Filip Smoljan nach einem exzellenten Pass von David Schloffer.

Tillmitsch diktierte den Spielverlauf, hatte mehr Ballbesitz - wenn Gamlitz zu einer Chance kam - war Torhüter Markus Gröbacher nicht zu bezwingen. Das Werkl lief für die Heimischen sehr gut bei diesem Derby, die Zahnräder griffen perfekt ineinander - der vor dem Spiel von Trainer Bernd Windisch geforderte Teamspirit wurde voll umgesetzt.

Gamlitz fand nicht so recht ins Spiel, die gewohnte Souveränität blieb aus. Kurz vor dem Halbzeitende - fast zeitgleich mit dem Pausenpfiff - kochte es erstmals im Stadion über - Smoljan traf zum 1:0 für SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch. Mit einem Tor Vorsprung für die Gastgeber ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Markus Gröbacher glänzte mit sensationellen Paraden

Nach dem Wiederbeginn übernahmen wiederum die Hausherren das Kommando. Mit dem 2:0 sorgte Smoljan nicht für klare Verhältnisse, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (56.) - insgesamt sein viertes Saisontor. Nach der Führung schalteten die Panthers ein wenig zurück und Gamlitz bäumte sich noch einmal auf. Allerdings erinnerte das Gehäuse der Tillmitscher an eine uneinnahmbare Festung - dies war dem souveränen Goalie der Tillmitscher geschuldet. Am Ende behielt SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch gegen Gamlitz die Oberhand und behielt die drei Punkte in der Nunner-Arena.

Aufgrund des Sieges klettert SV Tillmitsch vorübergehend auf Platz sieben.

FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz holte auswärts bisher nur fünf Zähler. Der Patzer des Gasts zog im Klassement keine Folgen nach sich. FC Gamlitz baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Am nächsten Freitag (18:45 Uhr) reist SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch zu UFC Fehring, gleichzeitig begrüßt Gamlitz SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring auf heimischer Anlage.

Beste Spieler: Filip Smoljan, Markus Gröbacher und Haris Hrustan (alle Tillmitsch)

Stimmen zum Spiel:

Landesliga: SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch – FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz, 2:0 (1:0)

56 Filip Smoljan 2:0

45 Filip Smoljan 1:0

Aufstellungen:

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch: Markus Gröbacher - Haris Hrustan, BEd David Immanuel Otter, Dominic Andre Langbauer (K), Emir Dautovic, Bostjan Bizjak - Sven Dodlek, Simon Johannes Scheucher, Philipp Posch, David Kevin Schloffer - Filip Smoljan



Ersatzspieler: Mag. Markus Heil, Erich Baumann, BA Paul Krizanac , BA, Aldo LLambi, Adam Radai, Timotej Polanc



Trainer: Bernd Windisch

FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz: Matej Andrejc, Gabriel Rode (K), Jan-Markus Hiden, Jan Kristl, Kenan Dzakovac, Boris Planeta, Timotej Mate, Alen Polanec, Fabian Maurice Neuhold, Petar Turkovic, Ivan Mihaljevic



Ersatzspieler: Endrit Basha, Martin Oberluggauer, Franz Christopher Sundl, Moritz Wolkinger, Marcel Philipp Berghofer



Trainer: Zoran Begic , BEd

by René Dretnik

Fotos: Christian Fauland und René Dretnik

