Glaser-Doppelpack als Grundstein für Sieg von SK Fürstenfeld bei USV Gnas

Details Freitag, 06. Oktober 2023 23:21

SK Raiffeisen Fürstenfeld kam gegen USV Gnas zu einem klaren 4:1-Erfolg. SK Fürstenfeld erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Die Fürstenfelder machten im zweiten Durchgang den Sack zu.

Schnelle Führung

Das Spiel begann für Gnas mit einer kalten Dusche, als die Heimmannschaft bereits in der 4. Minute durch einen Kopfballtreffer von Christoph Friedl nach einem Eckball mit 1:0 in Führung ging. Wenig später profitierte Oliver Bacher von einem Abspielfehler im eigenen Strafraum und erhöhte den Vorsprung auf 2:0 (10.).

Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein abwechslungsreiches und temporeiches Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten. Gnas gelang es in der 15. Minute, sich durch einen schönen Angriff und einen Treffer von Daniel Zimmermann nach einem Zuspiel von David Fink auf 2:1 heranzukämpfen. In der 26. Minute hatte Stefan Strohmaier eine gute Gelegenheit, den Ausgleich zu erzielen, scheiterte jedoch aus kurzer Distanz am gegnerischen Torhüter. So ging es mit dem 2:1 in die Pause.

Klare Sache

In der zweiten Halbzeit fiel das dritte Tor für die Heimelf in der 58. Minute, als Kapitän Andi Glaser nach einem schnellen Konter über die rechte Seite das 3:1 erzielte. Das Spiel verlor etwas an Intensität, aber in der 74. Minute setzte sich Glaser erneut in abseitsverdächtiger Position durch, nahm einen Steilpass auf und überwand Torhüter Alex Roth, um mit seinem zweiten Treffer des Abends das 4:1 zu erzielen. Dies sollte auch der Endstand sein.

Trotz des Sieges bleibt SK Raiffeisen Fürstenfeld auf Platz sieben. Vier Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat SK Fürstenfeld derzeit auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für Fürstenfeld, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Gnas holte auswärts bisher nur zwei Zähler. In der Tabelle liegen die Gäste nach der Pleite weiter auf dem 15. Rang. Nun musste sich USV Gnas schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. In den letzten Partien hatte Gnas kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Kommende Woche tritt SK Raiffeisen Fürstenfeld bei SV Domaines Kilger Frauental an (Freitag, 18:45 Uhr), parallel genießt USV Gnas Heimrecht gegen Tus Heiligenkreuz am Waasen.

Stimme zum Spiel:

Sascha Stocker (Trainer Fürstenfeld): „Es war ein sehr intensives Spiel gegen eine sehr gut eingestellte Gnaser Mannschaft. Diesmal hatten wir die entscheidenden Momente auf unserer Seite. Das Spiel war enger als es das Ergebnis vermuten lässt."

Aufstellungen:

Fürstenfeld: Lucas Wabnig - David Fritz, Andreas Wilfling , MSc, Jan Felix Ritter, Christoph Friedl - Jan Meimer, Andreas Kleindienst, Vito Mörec - Oliver Bacher, Andreas Glaser , BEd (K), Florian Jessenitschnig



Ersatzspieler: Philip Stocker , MSc, David Fritz, Tobias Goldgruber, Mario Krammer, Andre Kaiser



Trainer: Sascha Stocker





Gnas: Alexander Roth - Sebastian Roth, Jonas Kölli, Thomas Suppan, Tobias Kölli - Raphael Kniewallner (K), Daniel Zimmermann, Clemens Lerner, David Fink, Stefan Thomas Strohmaier - Johannes Unegg



Ersatzspieler: Michael Sammer, Andreas Koch, Marc Pöllitsch, Fabian Horvat, Marco Trummer, Jan Krobath



Trainer: Marko Kovacevic

Landesliga: SK Raiffeisen Fürstenfeld – USV Gnas, 4:1 (2:1)

74 Andreas Glaser 4:1

58 Andreas Glaser 3:1

16 Daniel Zimmermann 2:1

10 Oliver Bacher 2:0

4 Christoph Friedl 1:0

