FC Schladming hat es wieder getan: Krammel schnürt Doppelpack gegen Lafnitz II

Details Freitag, 06. Oktober 2023 23:34

Am Freitag trafen FC Hohenhaus Tenne Schladming und die Zweitvertretung von SV Lafnitz aufeinander. Das Match entschied FC Schladming mit 3:1 für sich. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Schladming die Nase vorn.

Intensiver Beginn

Das Spiel begann intensiv und war von Anfang an heiß umkämpft. In der 11. Minute brachte Daniel Krammel von FC Schladming sein Team in Führung, als er dem Torwart den Ball abnahm und ihn mit dem Kopf im Netz versenkte. Trotz eines ausgeglichenen Spiels und einigen Chancen auf beiden Seiten ging es mit diesem knappen Spielstand von 1:0 in die Halbzeitpause.

Die zweite Halbzeit begann mit viel Spannung und einem engen Spielverlauf. In der 58. Minute erzielte Luca Romeo Butkovic für SV Lafnitz II den ersehnten Ausgleichstreffer und sorgte für einen offenen Schlagabtausch. FC Schladming blieb jedoch dran und drängte auf den erneuten Führungstreffer. In der 70. Minute war es dann Daniel Krammel, der erneut zuschlug und sein Team mit 2:1 in Front brachte. Diesmal leistete Simon Petscharnig die Vorarbeit und Krammel schob den Ball ins Netz.

Entscheidung fällt

Der Jubel erreichte seinen Höhepunkt, als FC Hohenhaus Tenne Schladming in der 72. Minute durch Simon Petscharnig das 3:1 erzielte. Dieser Treffer sollte sich als entscheidend erweisen und den Sieg für die Gastgeber besiegeln. Trotz einiger Bemühungen von SV Lafnitz II konnten die Ennstaler die Führung bis zum Schluss verteidigen. Der Torwart Gebauer zeigte eine herausragende Leistung, und die Abwehr hielt den Angriffen stand.

Schladming bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem 13. Platz. Trotz der Schlappe behält Lafnitz II den elften Tabellenplatz bei. Für den Gast sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Nächster Prüfstein für FC Hohenhaus Tenne Schladming ist Hofmann Personal Ilzer SV (Freitag, 18:45 Uhr). SV Lafnitz II misst sich am selben Tag mit dem SC Copacabana Kalsdorf (18:30 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Roland Kahr (Präsident Schladming): "Man muss heute ehrlich sagen, dass Lafnitz das Spiel gemacht hat und wir die Tore geschossen haben. Wir nehmen die drei Punkte aber natürlich mit."

Aufstellungen:

FC Hohenhaus Tenne Schladming: Maximilian Gebauer - Martin Reiter, Leonhard Ettlmayr (K), Akos Fodor, Thomas Weikl, Andre Unterberger - Johannes Felsner, Sebastian Auer, Marcel Ruckhofer, Simon Petscharnig - Daniel Krammel



Ersatzspieler: Christian Krenn, Antonio Solaja, Leon Grgic, Christoph Kollau, Andreas Burgsteiner, Cyprian Valko



Trainer: Peter Halada





SV LICHT-LOIDL Lafnitz Amat.: Aron Szakos - Nico Resch, Stefan Trimmel, Marc Kögl - Luca Romeo Butkovic, Jura Stimac, Zvonimir Plavcic, Antonio Toni Trograncic, Georg Grasser (K) - Benjamin Nyarko, Maro Vrdoljak



Ersatzspieler: Maximilian Gaugl, Lukas Michael Stefaner, David Kitting-Muhr, Patrick Ioan Gante



Trainer: Benjamin Posch , MSc

Landesliga: FC Hohenhaus Tenne Schladming – SV Lafnitz II, 3:1 (1:0)

72 Simon Petscharnig 3:1

70 Daniel Krammel 2:1

58 Luca Romeo Butkovic 1:1

11 Daniel Krammel 1:0

