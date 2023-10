Nach fünf Spielen ohne Sieg: SC Bruck/Mur bezwingt Ilzer SV

Details Freitag, 06. Oktober 2023 23:45

Das Auswärtsspiel brachte für Hofmann Personal Ilzer SV keinen einzigen Punkt – SC Stadtwerke Bruck/Mur gewann die Partie mit 3:2. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Führung für Bruck

Bereits in der 12. Minute gelang dem SC Bruck die Führung. Nach einer Ecke kam der Ball zu Nico Dormann, der per Kopf ins Tor traf. Dieses frühe Tor brachte die Gastgeber in Front und sorgte für Jubel auf den Rängen.

In der 25. Minute erhöhte der SC Bruck/Mur seinen Vorsprung auf 2:0. Lukas Tomic wurde perfekt in den Lauf angespielt und schloss eiskalt ab, indem er den Ball ins lange Eck beförderte. Dieser Treffer verschaffte dem SC Bruck eine komfortable Führung und steigerte die Hoffnungen der Heimmannschaft auf einen erfolgreichen Spielausgang.

Die Gäste vom Hofmann Personal Ilzer SV hatten es schwer, sich gegen die starke Abwehr des SC Bruck durchzusetzen. Doch die Gastgeber hatten noch nicht genug. In der 32. Minute erhöhte Matthias Pagger mit einem präzisen Schuss auf 3:0 für den SC Stadtwerke Bruck/Mur. Dieses Tor war ein weiterer Schlag für die Gäste und festigte die Dominanz der Heimmannschaft in der ersten Halbzeit.

Ilz schlägt zurück

Das erste Tor in der zweiten Halbzeit fiel in der 68. Minute und war ein Anschlusstreffer für den Ilzer SV. Stefan Gölles erzielte dieses Tor, indem er einen Kopfball über den Brucker Torhüter ins lange Eck setzte. Dieser Treffer brachte die Gäste wieder zurück ins Spiel und gab ihnen neuen Auftrieb.

In der 90. Minute, während der Nachspielzeit, schaffte Ilz ein weiteres Tor. Christoph Gruber erzielte das 3:2 für die Gäste. Dieses späte Tor sorgte für Spannung in der Schlussphase des Spiels, aber es reichte nicht mehr aus, um das Blatt zu wenden. Letztendlich endete das Spiel mit einem 3:2-Sieg für den SC Stadtwerke Bruck/Mur. Die beiden Tore des Hofmann Personal Ilzer SV in der zweiten Halbzeit zeigten ihren Kampfgeist und ihre Entschlossenheit, konnten jedoch die Niederlage nicht mehr verhindern.

Für SC Bruck/Mur ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Bruck/Mur bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, drei Unentschieden und vier Pleiten. SC Stadtwerke Bruck/Mur beendete die Serie von fünf Spielen ohne Sieg.

Ilzer SV holte auswärts bisher nur fünf Zähler. Trotz der Schlappe behält Ilz den zwölften Tabellenplatz bei. Drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Hofmann Personal Ilzer SV bei. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass Ilzer SV in dieser Zeit nur einmal gewann.

Kommende Woche tritt SC Bruck/Mur bei SV Raiffeisen Wildon an (Freitag, 18:45 Uhr), parallel genießt Ilz Heimrecht gegen FC Hohenhaus Tenne Schladming.

Stimme zum Spiel:

Philipp Gröblinger (Sportlicher Leiter Bruck): "Wir haben heute in der ersten Halbzeit auf ganzer Länge überzeugt. Was dann in der zweiten Halbzeit passiert ist, müssen wir besprechen. Aber jetzt freuen wir uns über die wichtigen drei Punkte und bereiten uns auf das nächste Spiel vor."

Aufstellungen:

Bruck/Mur: Lukas Thonhofer - Cajetan Beutle, Jonas Thürschweller, Gjergj Shabani (K), Nico Dormann - Matthias Pagger, Jakob Erlsbacher, Benjamin Hadzic, Lorenz Reisinger - Lukas Tomic, Leke Krasniqi



Ersatzspieler: Marcel Kai Maierhofer, Aleksandar Shalev, Lukas Macher, Stipo Grgic, Brajan Grgic, Marcel Katic



Trainer: Dinan Pusculovic





HOFMANN PERSONAL Ilzer SV: Daniel David Schuh, Simon Paier, Clemens Seifried, Jonas Ferdinand Kohl, Fabian Wetl, Michael Kuwal , BSc (K), Lucas Friedl, Tobias Breitenberger, Stefan Gölles, Christoph Gruber, Alexander Pieber



Ersatzspieler: Manuel Cerma, Andreas Julian Tatschl, Melih Tepegöz, Patrick Ramminger, Marcel Tunst, Markus Hadler



Trainer: Christian Scheer

Landesliga: SC Stadtwerke Bruck/Mur – Hofmann Personal Ilzer SV, 3:2 (3:0)

92 Christoph Gruber 3:2

68 Stefan Goelles 3:1

32 Matthias Pagger 3:0

25 Lukas Tomic 2:0

12 Nico Dormann 1:0

